Mapa Trendów infuture.institute: A-commerce, klimatocentryzm, globalizacja 4.0

fot. infuture.institute

infuture.institiute umieścił 5 rodzajów trendów (społeczne, polityczno-regulacyjne, technologiczne, ekonomiczne i środowiskowe) na Mapie Trendów. Wśród nich znalazły się:

Klimatocentryzm - trend wskazujący, że katastrofa klimatyczna wymaga od administracji, biznesu jak i konsumentów, radykalnych zmian, zarówno na poziomie działań systemowych jak i jednostkowych oraz A-commerce, czyli (Anywhere Commerce), trend, który odnosi się do wszechobecnej dostępności i możliwości zakupu produktu lub usługi w dowolnym momencie, co zmienia przyzwyczajenia konsumentów, jednocześnie zmuszając firmy do zmiany modelu sprzedaży.





Zdefiniowane przez infuture.institute trendy społeczne to:

1. Being Good

Trend, według którego marki podejmują działania w kierunku wzięcia odpowiedzialności za świat, w którym funkcjonują (w tym walka o różnorodność, zrównoważoną produkcję czy niwelowanie nierówności płacowych kobiet i mężczyzn).

2. Srebrne tsunami

Do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat. Rosnąca liczba osób starszych w społeczeństwie wpływa na funkcjonowanie i projektowanie miast, miejsc pracy, produktów etc.

3. Power of No

W związku m.in. z pogłębiającymi się nierównościami czy nasileniem skrajnych poglądów coraz bardziej wyraźne stają się napięcia i niepokoje społeczne. Manifestacje, protesty, bunty są wyrazem sprzeciwu wobec zastanego porządku rzeczy czy sposobem prezentowania poglądów.

4. Wpływ Gen Z

Rośnie nieustannie liczba osób należących do Generacji Z. Ich potrzeby wyznaczają nowe oczekiwania wobec firm, produktów, usług czy standardów komunikacji marketingowej.

5. Sensploration

Pandemia COVID-19 i lockdowny sprawiły, że społeczeństwo zaczęło odczuwać jeszcze większą potrzebę doświadczeń fizycznych. Wraz z koniecznością obcowania ze sobą w świecie cyfrowym, coraz bardziej widoczna staje się potrzeba doświadczania świata wszystkimi zmysłami.

6. Sexuality On

Trend, w ramach którego seks i seksualność nie są już tematami tabu. Mówi się o nich w sposób otwarty, także m.in. o seksie osób starszych czy niepełnosprawnych. Coraz głośniej i mocniej wybrzmiewa również społeczny sprzeciw wobec nadużyć w tej sferze ludzkiego życia.

7. Against Loneliness

Izolacja społeczna i samotność wpływają na zdrowie społeczeństw (nie tylko psychiczne, ale i fizyczne) generując poważne konsekwencje, także ekonomiczne. Walka ze skutkami spowodowanymi brakiem kontaktów międzyludzkich jest coraz bardziej istotna, szczególnie w czasie pandemii.

8. Inkluzywność i różnorodność

Trend, który wskazuje na rosnącą potrzebę otwartości na wszystkie grupy społeczne oraz wspieranie ich aktywności.

9. Rosnąca rola kobiet

Trend, określany także jako #girlpower czy #womenomics, dotyczy rosnącej roli kobiet w życiu społecznym, ekonomicznym czy politycznym.

10. Miasto vol. 2

Pandemia COVID-19 zredefiniowała miasta. Transformację przechodzą miejskie usługi czy przestrzenie wspólne. Nowym wyzwaniem jest połączenie modelu dystansowania społecznego z utrzymaniem wysokiej jakości życia mieszkańców.

11. Mind Care

Trend, którego założeniem jest osiągnięcie w społeczeństwie tzw. mental wellbeingu (dobrostanu psychicznego). Obejmuje wszystkie działania związane z szeroko pojętą kategorią zdrowia psychicznego prowadzone zarówno online jak i offline. W jego zakres wchodzą również takie kwestie jak digital wellbeing czy digital detox.