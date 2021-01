Marcin Kuśmierz przewodniczącym rady nadzorczej Fly On The Cloud

Z początkiem 2021 roku Marcin Kuśmierz dołącza do Fly On The Cloud jako przewodniczący rady nadzorczej. Wesprze spółkę między innymi w obszarze rozwoju międzynarodowego czy zarządzania ładem korporacyjnym.

Fly On The Cloud to partner Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostarcza rozwiązania technologiczne bazujące na Google Workspace oraz na Google Cloud Platform. Firma wspiera organizacje z segmentu MŚP oraz duże przedsiębiorstwa w doborze, wdrożeniu i obsłudze technologii chmurowych. W portfolio klientów posiada takie marki jak Revolut, Motorola czy AmRest. Fly On The Cloud jest obecne na 6 rynkach europejskich, a strategia na bieżący rok przewiduje dalszą ekspansję, m.in. na rynek brytyjski czy ukraiński.

Nowy przewodniczący rady nadzorczej Fly On The Cloud, Marcin Kuśmierz, od początku 2021 roku związany jest z Shoperem – dostawcą rozwiązań e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2007-2020 pełnił rolę Prezesa Zarządu w home.pl oraz międzynarodowej grupie IONOS, gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy w Polsce i na rynkach wschodzących.