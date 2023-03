Marcowe atrakcje w Wola Parku

W tym miesiącu fani muzyki na żywo mogą wybrać się do Ogrodów Ulricha na muzyczną podróż po świecie. W historycznych szklarniach Ulricha, w każdy piątek i sobotę o godz. 19.00 rozbrzmiewać będzie muzyka każdego gatunku, z różnych zakątków globu.

W marcu na klientów Ogrodów Ulricha, czekają następujące występy:

• piątek 17.03 - Discappointment weekend - Groovy Nights

• sobota 18.03 - Discappointment weekend - Dark Disco/House

• piątek 24.03 - Amnesiac & Bald - Deep Groove

• sobota 25.03 - Live instrument – koncert

Dodatkowo, w każdy wtorek o godz. 20.00, w Ogrodach Ulricha odbywa się Pub Quiz - gra drużynowa, w której zespoły uczestników mają za zadanie odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań z różnych kategorii wiedzy. By wziąć udział należy uiścić wpisowe w wysokości 10 zł/os. (online lub stacjonarnie). Potem, wystarczy wykazać się wiedzą i powalczyć o nagrody, które czekają na 3 najlepsze drużyny.

To jeszcze nie koniec atrakcji, jakie przygotowano dla klientów Ogrodów Ulricha – już 19 marca do oferty wydarzeń wchodzą cykliczne, wiosenne warsztaty DIY, organizowane dla klientów szklarni co drugą niedzielę. Uczestnicy pierwszych warsztatów, pod okiem doświadczonych instruktorów, nauczą się o uprawie domowego ogródka warzywnego. Już w najbliższą niedzielę, o godz. 11.00, uczestnicy zasadzą warzywa w drewnianych skrzyniach, które po zakończeniu warsztatów zabiorą ze sobą do domu. Podczas kolejnych warsztatów, nauczą się jak wyhodować las w słoiku, a następnie, podczas warsztatów aromaterapii dowiedzą się jak stworzyć domowe kosmetyki. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 20 złotych. Chętni mogą zapisać się poprzez aplikację Booksy. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wszelkie niezbędne materiały, a na zakończenie, otrzymają oni również voucher na 20 zł do wykorzystania w Ogrodach Ulricha.