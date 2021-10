Marek Kondrat: Polacy ciągle piją mało wina

- Większość zakupów wina Polacy dokonują w sieciach handlowych. Nie mam nic przeciwko takiemu zaczynaniu przygody z winem, bo nasz sklep jest niszą, ale wyspecjalizowaną. Tutaj trafia klient, który już miał kontakt z winami z sieci i robi konfrontację z czymś, co jest wysublimowane, zawiera opowieść i zasób wiedzy, i to jest kolejny krok na jego drodze. My nie spieszmy się i uczymy klienta, żeby w tej dziedzinie życia również nie spieszył się i spokojnie odkrywał dobre wina- dodał.

Więcej na portalspozywczy.pl