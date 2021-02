Marek Moczulski: Pokusa samowystarczalności gospodarczej może się nasilić, zwłaszcza w czasach kryzysu

Unia Europejska przestaje powoli być miejscem swobodnego przepływu towarów oraz usług, a może być jeszcze gorzej, ponieważ pokusa samowystarczalności gospodarczej może się nasilić, zwłaszcza w czasach kryzysu - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marek Moczulski, prezes zarządu Unitop.

Czesi chcą regulować ustawą ilość czeskiej żywności na sklepowych półkach, choć w ramach wspólnego rynku UE nie powinno być żadnych barier w wymianie dóbr i usług.

Czeski parlament uchwalił 20 stycznia 2021 roku przepisy, zgodnie z którymi od 2022 roku w tamtejszych dużych sklepach (powyżej 400 m kw.) będzie musiało znaleźć się co najmniej 55 proc. produktów wyprodukowanych w Czechach, a do 2028 roku wskaźnik ten ma wzrosnąć do co najmniej 73 proc.

Jak Unitop postrzega tę decyzję Czech jako eksporter chałwy i sezamków?

- UE przestaje powoli być miejscem swobodnego przepływu towarów oraz usług. Jest to proces trwający od dłuższego czasu. Tzw. stare kraje Unii przy pełnej aprobacie KE wprowadzają regulacje likwidujące wolny rynek usług, czego jaskrawym przykładem jest chociażby sprawa tzw. „pracowników delegowanych”, przewozu międzynarodowego – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marek Moczulski.

- Znajduje to naśladowców i niestety mam obawy, że może być jeszcze gorzej. Pokusa autarkizacji gospodarki może się tylko nasilić, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Ludzie wybrali ideę Wspólnoty Europejskiej, a stopniowo otrzymują w pakiecie europejskie superpaństwo ograniczające wolność gospodarczą – dodaje prezes Unitop, firmy produkującej chałwę i sezamki.

