Marka Amundsen z nową platformą komunikacji

Nowa platforma komunikacji adresuje potrzebę niezależności i wolności. Kierowana jest do osób, które rozumieją, czym jest życie poza schematami i na własnych warunkach. Amundsen zachęca do realizowania pasji i celów, ale bez presji na wyniki. Nowe hasło marki zostało podkreślone poprzez wizualizacje akcentujące górski krajobraz oraz lodowe, oszronione oraz wodne powierzchnie. Całość utrzymana jest w błękitnej, lodowej kolorystyce. Ważnym elementem nowej identyfikacji jest róża wiatrów, wprost nawiązująca do podróżowania, czy odkrywania nowych miejsc.

- Wysoka jakość i wyjątkowo delikatny smak to cechy, które wyróżniają Amundsena w kategorii wódek czystych. Dzięki unikalnej technologii filtracji poniżej 0 stopni Celsjuszai krystalicznie czystej wodzie, marka z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Teraz ma również nową platformę komunikacji „Układaj świat po swojemu”, by wspierać życie na własnych warunkach, bez pośpiechu i bez zbędnej presji. Zmieniając platformę i sposób komunikacji zależało nam, by podkreślić, że każdy z nas jest przede wszystkim wolny i niezależny, a swoje cele może osiągać, tak jak chce i kiedy chce - mówi Marta Uss, Senior Brand Manager marki Amundsen w Stock Polska.