Marka BLACK z nową kampanią King of the Night

Kampania rozpoczęła się od spotu telewizyjnego, który można obejrzeć również w kinach, a w kilku wersjach długości – na oficjalnym kanale Youtube marki. Twórcą spotu jest Peppers Ghost, reżyserem i scenarzystą: Henry Szymański, DOP: Arek Tomiak VFK, Head of CG: Paweł Ruszkiewicz, za muzykę i oprawę dźwiękową odpowiadał Filip Siejka, zaś postprodukcję – Liqd.pl.

Kolejnym etapem kampanii były nośniki OOH, na których zobaczyć mogliśmy trójkę aktorów z reklamy telewizyjnej. Trwa również kampania internetowa, której częścią jest uruchomiona 27 maja 2022 i trwająca do 1 września 2022 promocja konsumencka Every Friday is Black Friday, w której do wygrania jest m.in. wyjazd na Ibizę dla 2 osób.

Producentem napojów BLACK i właścicielem marki jest FoodCare Sp. z o. o.