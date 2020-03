Marka Bracia Koral z nowymi programami na You Tube

fot. materiały prasowe

Marka Bracia Koral w nowym sezonie stawia na swoje kanały social mediowe. Po sukcesie kulinarnego show „Pyszne studio” na kanale YouTube oraz na oficjalnym profilu Facebook powstanie druga edycja programu. Wystartuje również całkowicie nowy cykl wywiadów „Porozmawiajmy jak Bracia”, w którym gościć będą ciekawe osobowości (nie tylko z pierwszych stron gazet) opowiadające o swoich niezwykłych historiach, zainteresowaniach, czy profesjach. Pierwszy odcinek został nagrany w helikopterze na trasie Arłamów-Rzeszów, a jego gościem był ambasador marki Damian Kordas.

Kanał YouTube marki Bracia Koral oraz profil Facebook’owy cieszą się bardzo dużą popularnością, dlatego producent zdecydował się na stworzenie całkiem nowego cyklu „Porozmawiajmy jak Bracia”, który obok programu kulinarnego „Pyszne Studio” będzie bazował na rozmowach z ciekawymi osobami nie tylko z pierwszych stron gazet, którzy w bardzo luźnej i nieformalnej rozmowie (jak Bracia) będą opowiadać dotąd nieopowiedziane historie oraz odkrywać przed widzami wiele tajemnic i ciekawostek.

„Nie jest tajemnicą, że bardzo mocno angażujemy swoje działania marketingowo-wizerunkowe w sferze digital z roku na rok wzmacniając swoje kampanie on-line. To wyniki oglądalności zainspirowały nas do stworzenia nowego cyklu, w którym będzie mniej o gotowaniu, a więcej o życiu. Mamy nadzieję, że taki projekt będzie nowością dla naszych fanów i z przyjemnością co miesiąc będą czekać na nowych, zaskakujących gości, którzy porozmawiają jak Bracia.” – mówi Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu PPL Koral.

Prowadzącym cykl będzie Tomasz Więcek, występujący u boku Damiana Kordasa w programie „Pyszne Studio”, którego pasją są rozmowy z ludźmi i który potrafi skłonić rozmówców do niecodziennych wyznań. Ciekawi będą również goście programu – osoby reprezentujące różne zawody, z różnych sfer społecznych i mające różne życiowe doświadczenia oraz oryginalne hobby. Pierwszym z nich będzie ambasador marki – Damian Kordas. Odcinek z kucharzem w roli głównej odbył się w nietypowej scenerii – podczas lotu helikopterem na trasie Arłamów-Rzeszów po lody sygnowane jego nazwiskiem. W programie wystąpi również m.in. pilot śmigłowca, który opowie o swoim zawodzie, pasji i życiu. Nie zabraknie również rozmowy z Arturem Żmijewskim, który i w tym roku będzie ambasadorem marki Bracia Koral. Nowe odcinki będą pojawiać się regularnie co miesiąc przez cały rok. Pierwszy odcinek już 15 marca.