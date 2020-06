Marka butów Akardo zebrała 1 mln zł w crowfundingu

Ponad 550 nowych akcjonariuszy zainwestowało w rozwój polskiej marki rzemieślniczej i obuwniczego e-commerce. Akardo SA w kampanii promowanej na platformie Crowdway.pl pozyskała 999 999 zł – to 100 proc. celu zbiórki. W perspektywie 3-5 lat spółka planuje debiut na NewConnect.

Akardo SA z Wadowic oferuje obuwie tworzone wyłącznie metodą rzemieślniczą.

W ofercie akcji wspieranej kampanią crowdfundingową na platformie Crowdway.pl, Akardo SA sprzedała wszystkie ze 111 111 oferowanych akcji.

Z pozyskanej kwoty blisko 1 mln zł, około 70 proc. spółka przeznaczy na podwyższenie stanów magazynowych dla szybszej realizacji zamówień. – Wysyłka obuwia nawet w 24 godziny: ten cel stał się realny dzięki wsparciu inwestorów, a my rozpoczęliśmy już wcielanie w życie złożonych obietnic. Właśnie podpisaliśmy umowę długoterminowego najmu odpowiedniej powierzchni magazynowej – dodaje Adam Kubarski.

Zespół Akardo rozpoczął też prace nad stworzeniem marki obuwia męskiego premium wraz z odrębnym sklepem online oraz kolekcji obuwia dziecięcego. Na te cele spółka wyda odpowiednio 200 tys. zł i 50 tys. zł. Pozostałą kwotę wykorzysta na wzmocnienie działu projektowego. – Stawiamy na międzynarodową sprzedaż wszystkich naszych produktów. Nasze priorytetowe rynki dla marki Akardo do 2022 roku to Czechy, Słowacja i Ukraina. Z kolei kolekcja nowej marki obuwia męskiego premium zadebiutuje do końca br. i od razu będzie skierowana na wszystkie rynki UE – zapowiada prezes.

Akardo współpracuje z siedmioma zakładami szewskimi z okolic Wadowic. Portfolio kilkunastu par butów w sklepie internetowym rozwinęła do prawie 600 modeli obuwia dla kobiet i mężczyzn. Od początku swojej działalności firma obsłużyła zamówienia na łączną kwotę ponad 12,5 mln zł, a współpracujący z nią szewcy wyprodukowali ponad 65 tys. par butów. W latach 2015-2019 liczba zamówień online wzrastała o 45% rocznie, a ich wartość o ponad 60 proc., do 3,41 mln zł na koniec 2019 roku.