Marka Dar Natury przejęta przez Primo Water Corporation, właściciela marki Eden

Przejęcie powiększy obecność Primo w Polsce, dodając do istniejącej bazy ponad 200 000 klientów. - Klienci Get Fresh zaczną otrzymywać produkty z oddziałów Eden Poland, jednocześnie otrzymując tę ​​samą wysokiej jakości obsługę, do której są przyzwyczajeni, a także mogą być obsługiwani przez rosnącą platformę produktów i usług – głosi komunikat.