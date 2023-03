Marka Delecta powraca z kampanią marketingową "Delecta. Powiedz to prosto z serca"

Konsekwentnie realizując naszą strategię marketingową, budujemy w głowach konsumentów spójny i emocjonalnie angażujący wizerunek marki Delecta – mówi Magdalena Mioduszewska, dyrektor marketingu FoodWell.

Czas pandemii zmienił zwyczaje naszych konsumentów. Doceniamy wagę ogniska domowego, chętniej jemy w domu i przygotowujemy żywność od postaw. Wracamy do korzeni – dbając o to , co jemy i z kim jemy. Nasza nowość TAKIE TO PROSTE gwarantuje, nie tylko prosty skład i krótką listę składników, ale również łatwy sposób przygotowania pysznego śniadania – mówi Monika Rożnowska, Senior Brand Manager.