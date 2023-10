Marka Gliss wspiera profilaktykę raka piersi z OnkoCafe-Razem Lepiej

Dzięki wsparciu marki Gliss, której misją jest również dbanie o zdrowie kobiet, powstanie 10 nowych Klubów – tym samym znacząco powiększy się liczba kobiet, które nauczą się prawidłowego samobadania piersi. W działania promocyjne kampanii zaangażowana jest ambasadorka marki Gliss, Małgorzata Rozenek-Majdan. Więcej informacji na www.rozowypatrol.pl.

Polska jest jedynym krajem europejskim, w którym wskaźnik śmiertelności w wyniku zachorowań na nowotwory piersi rośnie. Choroba ta coraz częściej dotyka młodych kobiet, które nie wykonują badań przesiewowych. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów codziennie w Polsce na raka piersi umiera 19 kobiet. Dlatego bardzo ważna jest wczesna diagnoza, która wpływa na skuteczność leczenia. Kluczową rolę odgrywa systematyczne samobadanie piersi, i to nawet wtedy, jeśli kobieta nie jest w grupie ryzyka. Edukacji na ten temat poświęcone są działania społecznej sieci Ambasadorek „Różowego Patrolu“.

Niezwykły „Różowy Patrol”

Głównym celem projektu „Różowy Patrol”, który przy wsparciu marki Gliss, kontynuuje działania Klubów Ambasadorek Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, jest dotarcie z wiedzą nt. prawidłowej profilaktyki nowotworów piersi do jak najszerszego grona kobiet. Największa potrzeba takich działań występuje na terenach tzw. wykluczonych, w których odnotowuje się najniższą zgłaszalność do programów przesiewowych oraz niski poziom świadomości w obszarze zdrowego stylu życia, profilaktyki onkologicznej oraz roli wczesnego wykrywania nowotworów. „Różowy Patrol” będzie organizował spotkania, edukował i motywował, wspierając kobiety w każdym wieku w całej Polsce. Obecnie w ramach 36 Klubów Ambasadorek działa ponad 100 edukatorek, które przeszły odpowiednie szkolenia i uzyskały certyfikat uprawniający do działania w roli Ambasadorki Profilaktyki. Współpraca z marką Gliss pozwoli na utworzenie 10 kolejnych „Różowych Patroli” oraz zapewnienie ich działania w przyszłym roku.

- Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej od trzech lat tworzy Kluby Ambasadorek, często są one stowarzyszone z lokalnymi inicjatywami społecznymi. My szkolimy Ambasadorki, przekazujemy im fantomy i wiedzę – a one szkolą kobiety w swojej społeczności. W ten sposób sieć edukacji i wsparcia rozrasta się jak drzewo – mówi Anna Kupiecka, prezeska Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej. - W każdej z nas tli się lęk przed rakiem piersi, ale pamiętajmy, że im wcześniej zostanie on wykryty, tym większe szanse na wyleczenie. Zachęcamy wszystkie kobiety do dołączenia do akcji, do poznania metod samobadania piersi i „Różowego Patrolu” oraz jego Ambasadorek Profilaktyki. Bezpośredni kontakt to najlepszy sposób, aby w przyjaznej, bliskiej i bezpiecznej atmosferze uzyskać wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozwalające na odpowiednio wczesne wykrycie nowotworu i skuteczne przeciwdziałanie chorobie – dodaje.

Na stronie akcji rozowypatrol.pl można znaleźć bazę wiedzy i zapoznać się z instrukcją samobadania piersi. Dodatkowo dzięki interaktywnej mapie Polski można szybko znaleźć miejsce działania Różowego Patrolu i nawiązać kontakt.

Marka Gliss – potężny sojusznik

Działania Różowego patrolu wspiera marka Gliss – to dzięki niej możliwe będzie stworzenie 10 kolejnych Klubów – „Różowych Patroli” i zapewnienie funduszy na ich działanie. W ślad za zaangażowaniem marki Gliss inicjatywa, która prężnie działa od 3 lat, otrzymuje nowy wizerunek oraz szeroką komunikację, co stanowić będzie bazę do dalszych działań i rozbudowy sieci Ambasadorek.

- Motywowanie i dodawanie odwagi innym kobietom to misja marki Gliss. Chcemy być blisko kobiet i zachęcać je by dbały nie tylko o swoją siłę i piękno, ale przede wszystkim zdrowie. Wierzymy, że dzięki tej akcji uda się dotrzeć do jeszcze szerszego grona kobiet, by uświadamiać je, jak bardzo istotna jest profilaktyka a także wspieranie się nawzajem. Marka Gliss chce podjąć konkretne, długofalowe działania na tym polu i doprowadzić do realnej zmiany. Trzeba zmienić te smutne statystyki, a październik, czyli Pink October, jako miesiąc profilaktyki raka piersi, jest do tego doskonałą okazją – komentuje Aleksandra Gawlas, dyrektorka marketingu Henkel Consumer Brands, przedstawicielka marki Gliss.

Wsparcie popularnej ambasadorki marki Gliss

W społeczną akcję szerzenia świadomości na temat profilaktyki raka piersi zaangażowała się Małgorzata Rozenek-Majdan - ambasadorka marki Gliss.

- Prawda jest taka, że o samobadaniu piersi mówi się wiele i to od wielu lat, ale mimo to kobiety wciąż niewystarczająco się badają, bo nie wiedzą jak to robić, nie są odpowiednio przeszkolone. Często również dlatego, że się po prostu boją. Mają obawy, że jeśli coś wykryją, to zostaną z tym same. Niezwykle podoba mi się misja Różowego Patrolu - wspólnota kobiet, która daje silne poczucie, że nigdy żadna kobieta nie będzie sama - gdziekolwiek mieszka i kimkolwiek jest. To jest kolosalne wsparcie nie tylko w zakresie informacji, ale przede wszystkim emocjonalne i psychiczne – podkreśla Małgorzata Rozenek-Majdan.

Gliss i Fundacja Onko-Cafe

Fundacja Onko-Cafe – Razem Lepiej powstała w 2014 roku z inicjatywy Anny Kupieckiej, która chorowała na nowotwór piersi. Celem założonej przez nią Fundacji jest działanie w obszarze ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych, oraz zapewnienie wsparcia dla osób zarówno w trakcie diagnozy i leczenia onkologicznego, jak i po jego zakończeniu.

W 2010 roku Anna Kupiecka zachorowała na raka piersi, a w 2012 na Facebooku założyła grupę pod nazwą "Fakraczki", w której kobiety dotknięte chorobą nowotworową mogły uzyskać wsparcie od siebie nawzajem i dzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi w procesie leczenia. Stało się to inspiracją dla powołania organizacji. Dzięki temu, że Fundacja jest naturalną kontynuacją nieformalnej grupy wsparcia, to od początku jest bardzo blisko pacjentów i może skutecznie odpowiadać na ich potrzeby. www.onkocafe.pl

Gliss to marka z portfolio Henkla, która już od ponad 60 lat jest synonimem zdrowej pielęgnacji włosów i stale wprowadzanych innowacji. Oferuje gamę produktów do pielęgnacji i koloryzacji. Formuły opracowane na bazie zaawansowanych składników aktywnych oraz zasobów natury są dopasowane do konkretnych potrzeb włosów. Marka angażuje się także w inicjatywy społeczne. Od lat wspiera kobiety w dążeniu do odkrywania swojej siły i dodaje im odwagi, czego przykładem jest chociażby ostatnia akcja „Pielęgnuj swoją siłę” www.pielegnujswojasile.pl