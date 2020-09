Marka Joanna na fali proekologicznych zmian

fot. mat. pras.

Firma Joanna dokonała w ostatnim czasie wielu zmian. - Odmieniły naszą markę tak bardzo, że po raz drugi w czterdziestoletniej historii Joanny postanowiliśmy wprowadzić nowe logo. Będzie proste i przejrzyste jak składy naszych nowych produktów. A jednocześnie nowoczesne i dynamiczne, jak zmiany, które zachodzą w marce Joanna. Nowe logo nie jest ukoronowaniem naszych proekologicznych działań. To raczej symbol nowego kierunku, w którym konsekwentnie będziemy podążać - podała firma.

W 2020 roku Joanna zmniejszy zużycie plastiku o 4% oraz rezygnuje z używania wszelkich nieekologicznych materiałów. Odmienione butelki są przyjazne recyklingowi, a ich budowa umożliwia zużycie produktu do ostatniej kropli. Zmniejszono etykiety i zrezygnowano z opakowań w ciemnych kolorach, które utrudniają recykling.

W tym roku w drogeriach pojawiły się produkty do depilacji twarzy i ciała Sensual Vegan, czyli pierwsza wegańska linia Joanny. Plastry wykonane są w 100% ze składników naturalnych, a ich włóknina jest w pełni biodegradowalna. Wszystkie kosmetyki posiadają certyfikat Viva! przyznawany przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! tylko tym produktom, które nie zawierają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego (dotyczy to zarówno surowców, procesu produkcji, jak i produktu finalnego).

Niebawem w drogeriach pojawi się kolejna nowa wegańska seria kosmetyków z certyfikatem Viva!

tym razem do pielęgnacji włosów. Tworzą ją trzy linie: nawilżająca do włosów normalnych i suchych, regenerująca do włosów porowatych i zniszczonych oraz oczyszczająca do włosów przetłuszczających się.

Joanna starannie selekcjonuje skład produktów, tak aby były nie tylko bezpieczne dla skóry i zdrowia, ale także dla środowiska. Firma używa surowców pochodzących wyłącznie od certyfikowanych

dostawców i tworzy z nich proste, przejrzyste i skuteczne receptury.