Marka Julii Wieniawy w ofercie Moliera 2

Julia Wieniawa stworzyła LEMISS w 2020 roku. Zmysłowe oraz wygodne stroje do jogi szybko znalazły zwolenniczki w całej Polsce. To właśnie z myślą o nich Moliera 2 wprowadziło do swojego portfolio LEMISS. W ofercie

multibrandu można znaleźć nowości marki na sezon wiosna-lato 2022

oraz premierowo kolekcję Chocolate.