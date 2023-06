Marka ketchupu wypuści limitowaną kolekcję gadżetów dla fanów

W ramach nowej kampanii, Włocławek zachęca do wspólnej zabawy w mediach społecznościowych. Na profilu marki, udostępniono 2 filtry VR, dzięki którym użytkownicy Instagrama mają możliwość przymierzenia dwóch najnowszych gadżetów Włocławka – bomberki oraz bucket hat, powstałych we współpracy z Włodi4444 (https://www.instagram.com/wlodi4444/). Decyzja o tym, który z włocławkowych dodatków zostanie wyprodukowany w limitowanej ilości 25 szt., zostanie podjęta na podstawie popularniejszego z dwóch dostępnych filtrów. Wśród najciekawszych prac, autorzy najbardziej kreatywnych, zostaną nagrodzeni realnymi gadżetami. Regulamin konkursu na https://www.instagram.com/ketchup_wloclawek/

Włocławek to marka wywodząca się z regionu Kujaw z tradycjami sięgającymi 1964 roku. Ze względu na charakterystyczny smak, który Włocławek zawdzięcza dodatkowi przecierów z selera i cebuli, nie da się go pomylić z żadnym innym ketchupem. W macierzystym regionie Kujaw Włocławek to produkt kultowy, obdarzony przez Konsumentów niespotykaną lojalnością i sympatią.