Marka Kinder wprowadza aplikację mobilną Applaydu

fot. mat. pras.

Kinder wprowadza Applaydu, nową aplikację mobilną, tworzoną wspólnie z pedagogami z Uniwersytetu Oksfordzkiego, która poprzez rozszerzoną rzeczywistość przenosi użytkowników do zabawnego świata wyobraźni, w którym królują ożywione zabawki z Kinder Niespodzianki.

Applaydu to aplikacja typu edu rozrywka, która uczy poprzez zabawę. Została opracowana we współpracy z francuskim producentem gier Gameloft for brands. Ma ona na celu zachęcić rodziców i ich dzieci do wspólnego, wzmacniającego więzi spędzania czasu, w trakcie którego będą oni mogli razem bawić się i odkrywać nowe doświadczenia. W procesie tworzenia aplikacji uczestniczył Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Oksfordzkiego, zapewniając twórcom naukowe wsparcie. Applaydu oferuje nowe, pochłaniające możliwości przeżywania i doświadczania adresowane do dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat. Środowiska, postacie i opowieści są przemyślane i zbudowane tak, aby pobudzać wyobraźnię dzieci i stymulować ich zdolność do uczenia się nowych rzeczy.

Aplikację Applaydu można teraz pobrać za darmo ze sklepów AppStore lub Google Play. Jest ona kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami z systemem Android i iOS począwszy od wersji Android 4.4 i iOS 12.