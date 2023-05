Marka Kujawski kolejny raz pomaga pszczołom

Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” powstał w 2011 roku jako pierwsza tego typu inicjatywa w kraju poświęcona pszczołom. Polskę zamieszkuje około 470 gatunków pszczół. Tylko jedna z nich, pszczoła miodna, daje miód i dzięki temu pozostaje pod opieką pszczelarzy. Wśród pozostałych gatunków, tzw. pszczół dziko żyjących, znajdziemy gatunki żyjące samotnie, jak i społecznie. Misją programu "Z Kujawskim pomagamy pszczołom" jest inspirowanie lokalnych społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół w Polsce. Realizując program, chcemy również wzmacniać świadomość społeczną w zakresie relacji pomiędzy pszczołami a bioróżnorodnością.

13. edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” potrwa do końca września. Skupia się wokół działań mających zwiększyć zaangażowanie konsumentów tak, by aktywnie włączyli się w akcję na rzecz pszczół. Stąd po raz kolejny planowana jest szerokozasięgowa edukacyjna kampania digitalowa, konkurs konsumencki obecność na Targach Śniadaniowych oraz wspólne akcje z partnerami biznesowymi i influencerami mające na celu edukację ich odbiorców i zachęcenie do wspólnego sadzenia kwiatów. W trakcie Targów odwiedzający będą mieli możliwość porozmawiania z ekspertem, wzięcia udziału w grach edukacyjnych, a także otrzymania nasion kwiatów przyjaznych pszczołom i materiałów dydaktycznych.

Równolegle prowadzona będzie akcja edukacyjna z zaproszonymi do programu influencerami, kampania digitalowa w social mediach, reklamy displayowe oraz konkurs konsumencki na zgłaszanie posadzonych kwiatów (3-30 lipca). 20 maja, tj. w Światowym Dniu Pszczół, planowany jest także udział ekspertów programu Z Kujawskim pomagamy pszczołom w programie „Dzień Dobry TVN”.