Marka Łaciaty rusza z wiosenną loterią

Działania dla konsumentów z atrakcyjnymi nagrodami potrwają do 15.05.2022 r. Wystarczy kupić swój ulubiony serek śmietankowy Łaciaty, zachować paragon, a następnie zarejestrować go na stronie laciatyija.pl.

Przez osiem najbliższych tygodni od 21.03 do 15.05 można wygrać: 320 nagród natychmiastowych, każda o wartości 100 zł, 8 nagród tygodniowych, każda o wartości 1000 zł, 4 nagrody główne, każda o wartości 10 000 zł.

Loteria to jedno z działań prowadzonych w ramach nowej kampanii serków śmietankowych Łaciatych pod nazwą „Łaciaty i ja i tyle okazji, żeby się zbliżyć”. Marka swoimi działaniami zachęca do tego, by być bliżej siebie, spędzać razem więcej czasu i czerpać przyjemność ze wspólnego przygotowywania posiłków w bliskim gronie.

Działania związane z loterią konsumencką będą komunikowane poprzez spoty w ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej, działania digitalowe, kanały social media, współpracę z influencerami oraz informacje publikowane w prasie branżowej i na stronie internetowej.