Marka Orbit na Targach Książki Empiku

W ramach globalnej kampanii „Rób to, co dodaje Ci Błysku”, Orbit® dołączył do grona partnerów cyklicznego literackiego wydarzenia Empiku. W ten sposób marka zachęca do angażowania się w to, co kochamy i co powoduje, że zaczynamy „błyszczeć”. Zgodnie z filozofią marki Orbit® czujemy się lepiej w codziennych sytuacjach, gdy jesteśmy pewni siebie oraz żyjemy pełnią życia.

Wszędzie tam będzie nam towarzyszyła również marka Orbit®, która oprócz tego, że ufunduje nagrody w konkursie dla uczestników oraz prezenty dla gości specjalnych studia, będzie również widoczna w działaniach w mediach społecznościowych i w komunikacji bezpośredniej do klientów Empiku, przypominając nam o tym, aby być sobą i błyszczeć.