Marka posiłków gotowych debiutuje na polskim rynku

Produkty YFood dostępne są w Polsce. Pochodząca z Niemiec marka oferuje kompletne oraz pełnowartościowe produkty w formie gotowych napojów i proszków – do samodzielnego przygotowania.

Marka YFood stworzona została w 2017 roku przez Bena Kremer’a i Noël Bollmann’a, którzy postanowili stworzyli nową kategorię produktową - pełnowartościowych posiłkach gotowych od razu do spożycia.

YFood nie należy mylić z napojami białkowymi lub dietetycznymi koktajlami. Młody start-up zaproponował tzw. „kompletne posiłki” w postaci napojów i koktajli w proszku.

Pierwszym produktem marki YFood były napoje, które nie wymagają chłodzenia lub podgrzewania a jeden napój zastępuje jeden posiłek. Produkt dostarcza organizmowi: białko, błonnik, tłuszcze omega 3 i 6 oraz aż 26 witamin i minerałów.

Napoje nie zawierają także alergenów, takich jak gluten czy soja. Podstawę każdej receptury ze standardowej linii stanowi odtłuszczone mleko bez laktozy. Produkt dostępny jest w dwóch pojemnościach: 330 ml oraz 500 ml.

Mniejsza wersja dedykowana jest osobom, które wybierają napój jako formę lekkiej przekąski. Uczucie sytości dla mniejszej wersji napoju utrzymuje się od 2 do 4 godzin. Produkt dostępny jest w czterech smakach: Alpine Chocolate, Smooth Vanilla, Fresh Berry i Cold Brew Coffee (+Kofeina). Natomiast butelka o pojemności 500 ml dostarcza 500 kcal, co oznacza, że po czujemy się nasyceni od 3 do 5 godzin. W ramach większej butelki mamy dodatkowo do wyboru smak: Happy Banana. Marka planuje również poszerzenie dystrybucji o napoje wegańskie.

Napój YFood – Alpine Chocolate

Gramatura: 500 ml

Cena: 14,99 zł

YFood Proszek

Alternatywą dla gotowych napojów jest YFood – koktajl w formie proszku. W większym i zamykanym strunowo opakowaniu znajduje się proszek zawierający składniki odżywcze m.in.: 26 witamin, minerały, białko i błonnik. Danie może być łatwo i szybko przygotowane w dowolnym miejscu np.: w pracy, na uniwersytecie, czy w podróży. Produkt dostępny jest w smakach: Alpine Chocolate, Smooth Vanilla, Fresh Berry, Happy Banana and Coffee (+Kofeina). Jedno opakowanie wystarcza na ok. 17 posiłków.

YFood Proszek – Fresh Berry

Gramatura: 1,5 kg

Cena: 129,99 zł