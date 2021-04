Marka Tymbark z kampanią digitalową

Kawał Śniadania z sokiem Tymbark, fot. mat. pras.

Tymbark pokazuje, że sok sprawdza się naprawdę do KAŻDEGO ŚNIADANIA… nawet najbardziej nietypowego! Kampania digitalowa marki opiera się na serii krótkich spotów przedstawiających bohaterów o różnych zainteresowaniach i ich sposoby na picie soku Tymbark do śniadania.

„Kawał Śniadania” to digitalowa kontynuacja śniadaniowej komunikacji marki w postaci 6-odcinkowej serii prezentującej, jak w nieoczywisty sposób można pić sok Tymbark do śniadania. Bohaterowie to osoby nieprzeciętne i zupełnie od siebie różne – a co za tym idzie, o różnych potrzebach i najróżniejszych upodobaniach. Jednak każdy z nich do śniadania sięga po szklankę soku 100% pomarańczowego od Tymbarku.

Jak pić sok do śniadania gdy jesteś… wróżem? Jak, gdy astronautką? A jak w schronie, kiedy jesteś preppersem? Odpowiedzi naprawdę pozytywnie zaskakują!

Każdy z filmów jest również dostępny w krótkich formach, które są emitowane w social mediach. „Kawały Śniadania” pojawiły się na YouTube, Facebooku i Instagramie.