Marka Vizir z akcją „Ubrania od Serca”

Mija 5 lat od rozpoczęcia akcji charytatywnej „Ubrania od Serca” organizowanej przez markę Vizir i Towarzystwo Nasz Dom. Program wspiera dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do tej pory wsparcie otrzymało 6 800 dzieci.

Dzięki ufundowaniu bonów na samodzielny zakup wymarzonych ubrań, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych mają okazję odbyć lekcję niezależności i decyzyjności. Dzięki akcji trzynastoletni Wojtek kupił sobie kurtkę na zimę, której potrzebował, a jak zauważył Adaś „muszę dokupić nowe ubrania, ponieważ rosnę”.

Marka Vizir wspiera dzieci z domów dziecka przekazując również produkty do prania dla najbardziej potrzebujących placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Każdy, kto w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku zakupi proszki lub kapsułki do prania Vizir Większa Siła Odplamiania oznaczone pomarańczowym serduszkiem na opakowaniu, wspiera akcję „Ubrania od Serca”. To właśnie ze sprzedaży tych produktów, część dochodu jest przeznaczona na vouchery dla dzieci z domów dziecka, które samodzielnie będą mogły zakupić nowe ubrania.



