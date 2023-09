WINIARY współtworzy Jadłodzielnie, by ograniczyć marnowanie żywności

W badaniu okazało się, że niemal 60% badanych swoją wiedzę w zakresie marnowania żywności opiera wyłącznie na własnych doświadczeniach.

Problem marnowania żywności

W każdej sekundzie do śmieci trafia prawie 153 kg żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Łącznie marnujemy w Polsce 4,8 mln ton żywności rocznie. Jednak nadal nie mamy świadomości skali tego problemu. Według badania przeprowadzonego przez YOTTA by PG na zlecenie marki WINIARY, 64% osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile żywności marnuje statystyczny Polak w ciągu roku. Oprócz aspektów społecznych, ekonomicznych i etycznych, marnotrawienie żywności negatywnie wpływa na środowisko i klimat. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), rocznie na całym świecie marnuje się 1,3 miliarda ton jedzenia, czego konsekwencją jest emisja 3,3 Gt dwutlenku węgla.

W analizie wykonanej przez YOTTA by PG wykazano, że najczęściej wyrzucamy produkty szybko psujące się czy tracące swoją świeżość, między innymi pieczywo (32%), owoce (36%) oraz warzywa (29%). Znaczną część jedzenia, którego się pozbywamy, stanowią także gotowe, niespożyte posiłki (29%).

Kształtowanie zrównoważonego społeczeństwa

60% badanych przyznało, że przed wyjściem do sklepu wcześniej planuje zakupy. Polacy starają się mrozić produkty, odpowiednio je przechowywać oraz przerabiać na inne posiłki. Jednak tylko 53% z nas systematycznie kontroluje stan produktów, których termin ważności zbliża się ku końcowi. Ponadto jedynie 25% ze wszystkich badanych ustawia produkty w szafkach i lodówce według terminów przydatności.[2] Nie tylko więc tracimy pieniądze na niepotrzebne zakupy, ale także przyczyniamy się do poszerzania problemu.

Jadłodzielnie: Wspólna Walka z Marnotrawstwem Żywności

Prawie 60% badanych deklaruje potrzebę udziału w ograniczeniu marnowania jedzenia.[3] WINIARY od dłuższego czasu podejmuje działania w kierunku zmiany tej kwestii. We współpracy z Fundacją CHOPS aktywowano 12 jadłodzielni, nad którymi opiekę sprawują lokalni partnerzy. Pierwsza placówka została uruchomiona w Kaliszu, miejscu powstania marki WINIARY. W jadłodzielniach znajdziemy specjalnie oznaczone lodówki i szafki rozmieszczone w strategicznych punktach miast, takich jak uczelnie, urzędy, akademiki i bazarki, ułatwiając dostęp do nich zarówno sklepom, restauracjom, jak i zwykłym mieszkańcom. To miejsca, gdzie można pozostawić nadmiar jedzenia, który inaczej uległby zmarnowaniu. Każda z nich posiada swojego dedykowanego opiekuna, który aktywnie współpracuje z lokalnymi dostawcami i władzami, zapewniając regularne uzupełnienie zapasów. Na stronie WINIARY dostępna jest mapa wszystkich jadłodzielni w Polsce oraz dedykowane konsumentom poradniki na temat produktów, którymi można się dzielić.

Nie marnuj, smakuj i ucz się z WINIARY

Poprzez działania podjęte w ramach programu „Pomagamy w Gotowaniu i Niemarnowaniu”, WINIARY promuje sposoby walki z marnowaniem żywności. Oferuje między innymi wskazówki, które pomogą w lepszym planowaniu posiłków, tworzeniu list zakupów oraz wybieraniu odpowiedniego sposobu ich przygotowania: Jak nie marnować - porady i inspiracje | WINIARY. Narzędzie online My Menu Plan umożliwia stworzenie spersonalizowanego planu posiłków opartego na indywidualnych preferencjach żywieniowych, tak aby przygotowywać pyszne i pożywne dania, jednocześnie eliminując z diety te, których należy unikać. Na portalu dostępne są też sugestie dotyczące zamienników, których można użyć w przypadku braku konkretnego składnika. Dzięki temu możemy w pełni wykorzystać zawartość naszej lodówki, unikając konieczności zakupu nowych produktów. A wsparcia w poszukiwaniu interesujących nas dań dostarczy jedyny w swoim rodzaju – chatbot WINIAREK.

Jak wskazują najnowsze wyniki badania firmy, aż 24% badanych nie wie, co oznacza formuła „Najlepiej spożyć przed…”, natomiast 23% osób nie rozumie oznaczenia „Najlepiej spożyć do…”[4]. Konsumenci mają problem z ich odróżnieniem. Określenie "Najlepiej spożyć do" wskazuje na datę przydatności do spożycia, czyli termin, do którego konsumpcja produktu jest bezpieczna i nie zagraża zdrowiu. Z kolei "Najlepiej spożyć przed" odnosi się do daty minimalnej trwałości produktu. W związku z potrzebą edukacji w tym zakresie, od 2021 roku marka WINIARY wspólnie z Too Good To Go kształtuje postawy w dziedzinie poprawnego rozumienia etykiet. WINIARY dołączyło również do kampanii „Często Dobre Dłużej”. Na opakowaniach swoich wybranych produktów umieszcza oznaczenia „Popatrz, Powąchaj, Posmakuj”, które zachęcają, by zweryfikować, czy produkt po upływie daty minimalnej trwałości wciąż jest dobry do spożycia.

Program WINIARY „Pomagamy w gotowaniu i niemarnowaniu żywności" będzie rozwijany w najbliższej przyszłości.