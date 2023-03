Marka Winiary zachęca do gotowania w duchu zero waste

Są to pierwsze takie produkty w portfolio marki, które inspirują do gotowania posiłków z niewykorzystanych składników zalegających w lodówce, szafce lub spiżarni i dają dużą dowolność w modyfikowaniu przepisów.



- WINIARY POMYSŁ NA… dania z tego, co pod ręką to produkty, które powstały w ramach programu WINIARY „Pomagamy w Gotowaniu i Niemarnowaniu”. Dzięki nim, chcemy zachęcić konsumentów do improwizacji w kuchni i wykorzystywania produktów, które mamy w domu, aby zapobiec ich marnowaniu. Dużą przestrzeń do takiego eksperymentowania dają dania jednogarnkowe, które cieszą się coraz większą popularnością. Mamy nadzieję, że konsumenci sięgając po produkty zobaczą, że to nie tylko codzienna pomoc w kuchni, ale również oszczędność czasu i doskonały efekt końcowy – mówi Anna Goworek, Senior Product Manager WINIARY.



W ramach kampanii WINIARY POMYSŁ NA… dania z tego, co pod ręką, marka nie tylko zachęca do gotowania w duchu zero waste, ale wspiera również działania edukacyjne organizacji Too Good To Go - „Często Dobre Dłużej”. Dzięki temu marki wspólnie uświadamiają konsumentów i pomagają im w prawidłowym zrozumieniu oznaczeń widocznych na etykietach.

Sprzedaż POMYSŁÓW NA… dania z tego, co pod ręką będzie wpierana działaniami w mediach – już w kwietniu startuje kampania telewizyjna i digitalowa promująca produkty.