Market Plus – nowy model franczyzowy w GK Specjał

GK Specjał wyróżnia najlepsze sklepy, fot. mat. pras.

Market Plus jest propozycją franczyzową skierowaną dla sklepów o powierzchni sprzedaży minimum 100 mkw. Model pozwala na osiągnięcie realnych wzrostów o 15-25 proc. sprzedaży i zmaksymalizowanie rentowności biznesu o 1-3 proc. - informuje GK Specjał.

GK Specjał wprowadziła nowy format franczyzy Market Plus, który dedykowany jest do wyselekcjonowanych, najlepszych sklepów spełniających kryteria rozwojowe, mogących zapewnić klientom najwyższy standard obsługi oraz szeroką ofertę asortymentową. Wypracowane rozwiązania ze sklepów własnych są implementowane do nowo powstałego konceptu. - Łącząc potencjał sieci franczyzowych NASZ SKLEP, RABAT DETAL, LIVIO jesteśmy w stanie zaproponować na bazie wieloletnich doświadczeń nowoczesny format zapewniający franczyzobiorcom skuteczne narzędzia do walki konkurencyjnej oraz bardziej przyjazne środowisko sprzedaży. Przede wszystkim potencjał GK SPECJAŁ, jej ogólnopolski zasięg działania, szeroki asortyment, dobra i sprawdzona logistyka oraz atrakcyjne ceny - informuje spółka.

W miejscowości Wysokie na Lubelszczyźnie powstał kolejny franczyzowy Premium Market Plus, który przeszedł metamorfozę. Powiększono strefę sprzedaży, zmieniono wizualizację wewnętrzną, poszerzono ofertę asortymentową, wdrożony został nowy system IT. Zmieniło się również otoczenie zewnętrzne sklepu. Aktualnie prowadzone są prace przy nowych obiektach, z którymi zostały podpisane nowe umowy franczyzowe.

Franczyzy Nasz Sklep, Livo, Rabat Detal liczą prawie ponad 10 tys sklepów.