Market Tesco w Gdyni z mniejszą załogą?

A co z Kielcami? U nas w Tesco też jest mało pracowników.

Pracownik T. 2020-05-25 19:39:32

U nas na markecie to samo. Kilka osób do Zwolenia bo tarcza na to pozwala. Oczywiście bez odprawy w tak trudnym okresie na poszukiwanie pracy. Bezczelność firmy nie zna granic. Mnóstwo ludzi zostanie bez niczego.