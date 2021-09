Marketerzy stawiają na reklamę w kanałach omnichannel retail

Kantar przedstawia Media Reactions 2021 – drugą edycję swojego globalnego rankingu Ad Equity obejmującego kanały medialne i marki z rynku mediów.

Nazwa Ad Equity (dosł. potencjał reklam, kapitał wynikający z reklam) dotyczy postaw konsumentów wobec doświadczeń z reklamą w ramach konkretnych platform i formatów reklamowych.

TikTok drugi rok z rzędu na szczycie rankingu Ad Equity

Pomimo dominacji platform cyfrowych w naszym codziennym życiu konsumenci nadal z większą przychylnością odnoszą się do tradycyjnych platform reklamowych, takich jak kino, wydarzenia sponsorowane, reklamy w czasopismach czy punktach sprzedaży. Wzrosła popularność reklam w podcastach. Zajęły one miejsce nr 11 w ogólnym rankingu Ad Equity, wyprzedzając treści kreowane przez influencerów, a tym samym stały się preferowanym medium reklamy w mediach cyfrowych. W porównaniu z rokiem 2020 reklamy w podcastach są obecnie postrzegane jako lepsze jakościowo i bardziej adekwatne do potrzeb, choć również bardziej powtarzalne, co nie jest zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę wzrost nakładów reklamowych w tym medium.

Na szczycie globalnego rankingu Ad Equity wśród wszystkich markowych platform cyfrowych utrzymał się TikTok.

Fakt włączenia platform handlowych do tegorocznego rankingu pokazuje ich rosnące znaczenie w krajobrazie reklamy cyfrowej. Amazon zajmuje drugie miejsce na świecie wśród konsumentów, plasując się na szczycie listy na czterech rynkach. Obok osiągnięć Mercado Libre – regionalnego giganta e-handlu, przodującego w rankingu dla Argentyny, sukces Amazona wskazuje, dlaczego branża ecommerce znalazła się na trzecim miejscu rankingu Ad Equity wśród mediów internetowych.

Globalność kontra lokalność

Ranking Media Reactions podkreśla znaczenie strategii medialnych stosowanych w konkretnych krajach oraz wyzwania z tym związane. W 16 przypadkach spośród 23 badanych rynków pierwsze miejsce w rankingu zajmowała lokalna marka mediowa lub lokalna wersja marki globalnej. Aż 10 spośród tych 16 przypadków to marki informacyjne i czasopisma. Ten lokalny sukces, a także odmienne podejście do reklam w globalnych mediach cyfrowych, sprawiają, że coraz ważniejsze staje się osiągnięcie równowagi między korzyściami skali osiąganymi przez globalne platformy mediowe a obietnicą większej adekwatności oferowaną przez liderów na rynkach lokalnych.

Ranking Media Reactions podkreśla również, jak wielkim wyzwaniem dla marek jest utrzymanie takiego miksu mediów, który odzwierciedlałby aktualne preferencje konsumentów, jak również własne wartości tych mediów i pozycjonowanie ich marek. Marketerzy preferują kanały i platformy, które – ich zdaniem – zapewniają takie otoczenie reklamowe, które jest zarówno godne zaufania, jak i innowacyjne. Wśród marek globalnych z utrzymaniem tej równowagi najlepiej radzi sobie Instagram. Z kolei YouTube, Google i Facebook cieszą się zaufaniem, ale są uznawane za nieco mniej innowacyjne.