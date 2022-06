Marketing afiliacyjny - jakie e-biznesy mogą na nim skorzystać?

Czym jest marketing afiliacyjny, co go charakteryzuje i czym różni się od tradycyjnych form marketingu?

Marketing afiliacyjny (partnerski) jest jedną z gałęzi online marketingu z obszaru performance, opierającą się w 100% na marketingu efektywnościowym. W dużym skrócie polega to na połączeniu reklamodawców z odpowiednimi partnerami, którzy mogą sprowadzić do nich nowych klientów. Partnerem może zostać każda osoba lub firma, posiadająca stronę internetową, bazę mailingową lub SMS, kanał w social mediach lub inną aktywność internetową. Od pozostałych form marketingu różni się przede wszystkim modelem wynagrodzenia. Rozliczamy się tylko za zrealizowanie określonych akcji: dostarczenie sprzedaży, leadów lub kliknięć.

W jaki sposób znajdujecie partnerów i reklamodawców do współpracy w obszarze marketingu afiliacyjnego?

Częściowo partnerzy zgłaszają się do nas sami. Przy poszukiwaniu partnerów korzystamy z raportów branżowych, publikacji, a także narzędzi jak SEM Rush czy Majestic. W dużej mierze korzystamy także z rekomendacji. Zadowoleni z wyników reklamodawcy oraz partnerzy chętnie polecają nasze usługi znajomym z branży. Oczywiście mamy określone pewne kryteria, które należy spełnić, aby rozpocząć współpracę. Dla reklamodawcy jest to na przykład rozpoznawalność brandu, określona liczba unikalnych użytkowników, rodzaj asortymentu i jego ilość. Z kolei u partnerów zwracamy uwagę na aspekt wizualny oraz treści. W obu przypadkach zdecydowanie stawiamy na jakość, a nie ilość.

Czy marketing partnerski jest przyszłością, która zastąpi bardziej tradycyjne kanały marketingu?

Popularność marketingu partnerskiego rośnie i staje się on coraz ważniejszy w strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa, którego celem jest detaliczna sprzedaż produktów lub usług. Nie uważam jednak, że w całości zastąpi pozostałe kanały marketingowe. Afiliacja to jeden z kanałów marketingu, który uzupełnia pozostałe działania performance. Reklamodawca musi spełniać określone warunki, aby jego produkt był atrakcyjny dla partnerów i aby inwestowali w jego promocję, zyskując w zamian sprzedaż. W przypadku niektórych typów biznesu po prostu nie będzie to możliwe. Przykładowo: program partnerski hurtowni online z drogim, specjalistycznym sprzętem dentystycznym nie będzie atrakcyjny dla partnerów. Produkty takie są sprzedawane specyficznemu klientowi B2B, a konwersja jest na ogół niska. Również nowo powstałe sklepy są trudne do obsługi afiliacyjnej i choć nie zamykamy się na taką współpracę, zawsze rekomendujemy wówczas inwestycję w wizerunek i budowę rozpoznawalności marki.

Czy opieracie swój model sprzedaży na współpracy barterowej?

Współpraca barterowa nie jest jednym z głównych trzonów naszej działalności. Zdarzają się kampanie, w których reklamodawcy przekazują swoje produkty lub vouchery influencerom, w celu zaprezentowania ich w social mediach. Bardzo chętnie prowadzimy takie działania aktywizacyjne, ale są to działania dodatkowe. Standardowy model współpracy w Adtraction opiera się o efekt. Reklamodawca płaci tylko prowizję za uzyskany efekt. Nie pobieramy opłat instalacyjnych i nie obciążamy naszych reklamodawców żadnymi dodatkowymi kosztami. Niweluje to ryzyko przepalenia budżetu klienta na wydatki marketingowe.

Co jest największym wyzwaniem w e-handlu?

Zdecydowanie największym wyzwaniem w e-handlu jest szybka adaptacja do zmieniających się warunków. Wystarczy spojrzeć, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat. Pandemia zmusiła dużą część biznesów do szybkiego wdrożenia strategii sprzedaży internetowej, poprawy infrastruktury IT, łańcucha dostaw.

Obecnie mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, napływ imigrantów, co powoduje wzrost liczby internautów dokonujących zakupów online.

Ponadto wzrost oczekiwań konsumentów, przerwy w dostawach niektórych komponentów lub produktów i przede wszystkim szalejącą inflację, a więc konieczność wdrożenia nowej strategii cenowej. Nie żyjemy w prostych czasach do prowadzenia biznesu, ale na pewno są to czasy ciekawe.