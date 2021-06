Marketing cyfrowy antidotum na Covid

Firmy musiały zmienić swoje sposoby komunikacji z odbiorcami i mocno postawiły na rozwiązania e-commerce, fot. unsplash.com

Sektor reklamy online z tęsknotą wracać będzie do 2020 roku. Promocja w sieci była bazą sukcesu przedsiębiorców w trudnym dla wielu pandemiczny czasie. Co trzeci z nich nie ma wątpliwości: to reklama online stoi za osiągniętymi przez nich sukcesami - wynika z badania The CMO Survey 2021.

– Zmienił się model pracy, konsumpcji treści, a także to, w jaki sposób realizujemy potrzeby zakupowe. Uzależniliśmy się od sieci. Firmy musiały zmienić swoje sposoby komunikacji z odbiorcami i mocno postawiły na rozwiązania e-commerce – mówi Michał Chlewiński, podkreśla Michał Chlewiński, współtwórca Linkhouse – platformy do content marketingu i link buildingu.

Natomiast w badaniu zrealizowanym przez Harris Poll i OpenX, zatytułowanym "The New Normal: Marketing in 2020 and Beyond" wykazano, że trzech na czterech marketerów wprowadziło podczas pandemii zmiany w strategii komunikacyjnej, które zamierzają utrzymać przez dłuższy czas.

Antidotum na COVID

Z opublikowanego w lutym raporcie The CMO Survey wynika, że to marketing cyfrowy walnie przyczynił się do wyników, jakie osiągnęły firmy w ciągu minionego roku. Twórcy badania, m.in. firma doradcza Deloitte, skontaktowali się z blisko trzema tysiącami marketerów, których poprosili o ocenę w jakim stopniu w 2020 marketing cyfrowy wpłynął na wyniki ich przedsiębiorstw. Ankietowani odpowiadali w skali od 1 do 7.

Najwięcej osób (32,5%), wskazało na najwyższą wartość. Mediana zaś wyniosła 5,5, co skłania do wniosku, że marketerzy regularnie wykorzystują taktyki marketingu cyfrowego i dostrzegają zależność między wydatkami na promocję, a kondycją firmy. Nie powinien więc dziwić fakt, że w pandemicznym 2020 roku blisko trzech na czterech (72%) ankietowanych twierdzi, że rola marketingu zyskała na znaczeniu.

Przeczytaj także: Małe biznesy i wielkie firmy będą zabiegać o pieniądze polskich urlopowiczów

Respondenci zostali również poproszeni o ocenę wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego w swojej firmie (w skali od 1 do 10). Średnio, ankietowani ocenili swoje zespoły na 6.6, co było znacznie wyższą notą niż zeszłoroczna średnia 5,2. – Rzeczywiście możemy zauważyć wzrost świadomości tego, że tworząc treści sprzedażowe firmy zwracają już uwagę na SEO, kampanie banerowe, czy potrzebę tworzenia artykułów sponsorowanych bądź umieszczania w już gotowych tekstach linków – mówi ekspert Linkhouse.

Pandemia COVID-19 zmieniła preferencje marketerów. Co drugi (56%) z respondentów ankiety Harris Poll i OpenX deklaruje, że nawet po jej zakończeniu, zachowa nowe “pandemiczne” nawyki i nie przestanie koncentrować się na kanałach cyfrowych, natomiast około połowa (46%) ankietowanych zapowiada, że utrzyma zmiany, które wprowadzili w swoim media mixie, czyli strategii wykorzystywanych kanałów komunikacji marketingowej.