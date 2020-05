MarketSide: Gospodarka potrzebuje szybkiego uwolnienia założonego gorsetu

Załamanie gospodarcze jest gwałtowne. Niezależnie od tego, co pokazują oficjalne statystyki, które zawsze są podawane ex-post, już mamy do czynienia z recesją - mówi Maciej Bartmiński, CEO MarketSide. Fot. PTWP

Przedsiębiorców nie zbawi krótkotrwałe zwolnienie z ZUS czy zastrzyk finansowy. To kroki potrzebne, ale doraźne. Zresztą prowadzone w taki sposób, że wielu uważa je za działania pozorowane. Gospodarka potrzebuje szybkiego uwolnienia założonego gorsetu, możliwości działania, zaspokajania potrzeb konsumentów. Tym bardziej, że w Polsce epidemia ma inny, znacznie łagodniejszy przebieg, niż w krajach śródziemnomorskich, Wielkiej Brytanii czy krajach Beneluksu – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl prezes MarketSide Maciej Bartmiński.

Jak ocenia Pan kondycję polskiej gospodarki w świetle danych opublikowanych w ubiegłym tygodniu?

W walce z zagrożeniem wirusem COVID-19, na skutek decyzji administracyjnych z dnia na dzień setki tysięcy Polaków straciły możliwość pracy zarobkowej. Same centra handlowe to około 400 tys. pracowników. Hotelarstwo i gastronomia to kolejne 300 tys., usługi fryzjerskie i kosmetyczne ponad 100 tys. Dochodzą branże sezonowe, cały sektor turystyczny. Również wiele branż produkcyjnych, które znacznie ograniczyły działalność, jak choćby przemysł meblarski. Razem z pod-dostawcami, to miliony osób dotkniętych utratą lub znacznym ograniczeniem możliwości zarobkowych.

Według danych za marzec, już w tym początkowym okresie epidemii obroty w handlu detalicznym spadły o 7,1%. A produkcja sprzedana trwałych dóbr konsumpcyjnych aż o 15,5%. Te wskaźniki są dramatyczne, ale za chwilę będą jeszcze gorsze. Możemy bowiem spodziewać się wzrostu bezrobocia i znacznego spadku siły nabywczej Polaków. Nakłada się na to najwyższa od 2011 roku inflacja, wynosząca według GUS w marcu 4,6% (do marca 2019 r.), a dla produktów spożywczych aż 8%. Według danych Eurostatu inflację mamy najwyższą w Europie, poza Węgrami. W tej sytuacji załamanie wskaźników ufności konsumenckiej Polaków świadczy po prostu o adekwatnej, mądrej ocenie rzeczywistości.

Należy pamiętać, że stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce ogłoszono 13 marca, a ograniczenia zaczęły obowiązywać od 15 marca, czyli od połowy miesiąca. Stąd dane za kwiecień, gdy ograniczenia obowiązywały już przez cały miesiąc, będą znacznie gorsze.

Jak na tym tle radzi sobie handel i sieci handlowe FMCG? Czy można powiedzieć, że ten sektor jest „odporny na koronowirusa”?

Problemem gospodarki nie jest sam koronawirus, ale wprowadzone w związku z nim ograniczenia. W tym sensie, żaden sektor nie jest na niego odporny, ponieważ priorytetem są kwestie zdrowotne. Celem działań rządu jest utrzymanie rozwoju epidemii na takim poziomie, aby radziła sobie z nią służba zdrowia. W przeciwnym razie cena polityczna mogłaby być zbyt wysoka.