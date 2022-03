Marki Carrefoura wchodzą do Izraela

- Wejście Carrefour na rynek izraelski to największy i najważniejszy krok w historii masowej dystrybucji w Izraelu. Carrefour to wiodąca globalna sieć i jedna z najważniejszych dla marek własnych produktów spożywczych. Umożliwi to Electra Consumer Products zdominowanie izraelskiego rynku żywności i dóbr konsumpcyjnych oraz ekspansję na inne rynki – mówi Zvika Schwimmer, dyrektor generalny Electra Consumer Products.

- Carrefour wprowadza długo oczekiwaną zmianę w doświadczeniach zakupowych izraelskiego konsumenta, wraz z szeroką gamą produktów, które wyznaczą nowy punkt cenowy na lokalnym rynku. Wejście Carrefoura do Izraela z Yenot Bitan zmieni reguły gry i da nam realną przewagę konkurencyjną. Wprowadzona przez nas zmiana będzie odczuwalna w każdym domu i zaoferuje realne rozwiązania dla poprawy kosztów życia w Izraelu – dodaje Amit Zeev, dyrektor generalny Yenot Bitan.