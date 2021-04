Marki luksusowe szukają alternatywnych sposobów na przyciągnięcie klientów

Lockdown europejskich salonów zmusił marki luksusowe do korzystania z mediów społecznościowych, wirtualnych przymierzalni oraz innych alternatywnych sposobów na przyciągnięcie klientów - pisze Reuters.

Sklepy detaliczne od poniedziałku funkcjonują z powrotem w trybie stacjonarnym w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech, ale pozostają zamknięte we Francji oraz działają w sposób ograniczony w Niemczech - np. w Berlinie wejście do większości sklepów wymaga okazania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Z tego powodu marki, dla których przy sprzedaży istotny był kontakt fizyczny, np. przy dobieraniu biżuterii albo mierzeniu kreacji, muszą szukać alternatywnych metod, starając się dostosować usługi do warunków w internecie.

Włoski producent luksusowych kurtek puchowych Moncler dostarcza wykwintne kolacje do mieszkań swoich klientów, które mogą je spożywać, oglądając transmisję video z najnowszego pokazu firmy. "Uczymy się, że jesteśmy w stanie zapewnić usługi najwyższej jakości przy jak najmniejszej ilości kontaktu fizycznego" - powiedział szef Moncler Remo Ruffini. "Sprzedaż na odległość to punkt zwrotny, coś pomiędzy usługami e-commerce a tradycyjnym sklepem" - dodał.

