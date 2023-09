Marki odzieżowe najemcami Nova Park

NoVa Park to największe centrum handlowe w regionie. Zlokalizowane jest w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Na terenie obiektu funkcjonują operator spożywczy Carrefour oraz liczne sklepy i punkty usługowe, w tym marki takie jak: TOUS, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Reserved, Cropp, House, Mohito, C&A, Medicine, CHANGE Lingerie, Home&You, Duka, Homla, Hebe, Super-Pharm, Sephora, Douglas, Smyk, Intersport, 4F, Outhorn, Adidas, New Balance, Puma, Sizeer, 50 Style, W.KRUK, Vision Express, Fielmann, Media Expert, iSpot, Pepco, KFC. Do dyspozycji Klientów jest również klub fitness Fabryka Formy.