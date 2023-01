Marki własne odpowiadają za 80 proc. obrotu w Aldi. Udział ma się jeszcze zwiększyć

Celem projektu jest zwiększanie świadomości klientów właśnie na temat asortymentu marek własnych oraz ich jakości i certyfikacji. Do inicjatywy dyskonter zaangażował 20 ekspertów dedykowanych konkretnym grupom produktowym.

Marki własne to podstawa funkcjonowania ALDI

Sieć jest z marek własnych szczególnie dumna w kontekście ich jakości. Ich udział w obrotach ALDI wynosi około 80%. Największy jest przy produktach podstawowych i tych najbardziej popularnych. Biorąc pod uwagę szalejącą inflację i skłonności klientów do poszukiwania oszczędności, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości spożywanych produktów nie dziwi fakt, że dyskonter zdecydował się na promocję marek własnych. Inicjatywa Ekspert ALDI poleca ma przybliżyć konsumentom świat unikatowych marek własnych, których nie znajdą nigdzie indziej i, po które chętnie wracają – w myśl zasady Raz ALDI, zawsze coś z ALDI.

Aldi z nową akcją promocyjną

Ekspert ALDI Poleca

- W ramach kampanii, każdy z ekspertów w dedykowanej przestrzeni w gazetce i online opowiada o zaletach oraz o jakości danego produktu z asortymentu marek własnych ALDI. Inicjatywą objęte są zarówno produkty z sekcji food, jak i non food. Marki własne ciągle cieszą się uznaniem wśród naszych klientów, i stanowią około 80% sprzedawanych produktów. Realizując projekt Ekspert ALDI Poleca chcieliśmy wzmocnić ten trend. Pozwalamy klientom zajrzeć do nas „od środka” i dowiedzieć się więcej o tym, jak pracujemy i dbamy o utrzymanie jakości marek własnych ALDI. Nie bazujemy na sloganach reklamowych, a pokazujemy znacznie więcej. To właśnie tak w ALDI realizujemy marketing treści i nieustannie zbliżamy się do klientów odpowiadając nie tylko na ich potrzeby, ale i zaspakajając i ciekawość, budując relacje - mówi Agnieszka Barańska Dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji.

Marka własna królem sprzedaży

Marki własne coraz bardziej zyskują na popularności. Polscy konsumenci już dawno przekonali się, że reprezentują one bardzo dobrą relację ceny do jakości i stanowią rozsądną alternatywę do markowych zamienników. Sprzyja temu szczególnie kryzys gospodarczy i rosnąca inflacja, dlatego dyskonty coraz chętniej je promują. Na koniec ubiegłego roku Prezes Zarządu ALDI Wojciech Łubieński zapowiedział rozpoczęcie prac nad ujednoliceniem portfela marek własnych w skali całej grupy. Ten proces ma obniżyć koszty, ale też zapewnić większą rozpoznawalność brandów ALDI. To będzie także szansa dla producentów w Polsce.

Kampania Ekspert ALDI poleca rozpoczęła się 23 stycznia 2023 roku. Za kreacje w gazetkach odpowiada Agencja Freundschaft, za inne kreacje w ramach kampanii odpowiada Agencja OPUS B.