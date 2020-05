Marks and Spencer został z 200 tys. niesprzedanej odzieży

M&S został z 200 tys. ton wiosennej i letniej kolekcji niesprzedanej z powodu pandemii. Daje to kwotę 45 mln funtów zahibernowanych w niesprzedanych zapasach, ponieważ sprzedaż odzieży spadła o 75 procent.

W ubiegłym tygodniu firma wprowadziła „tęczową wyprzedaż” za pół ceny, próbując pozbyć się zapasów niesprzedanej mody wiosennej i letniej, informuje Guardian.com.

Przymusowe zamknięcie sklepów z odzieżą pod koniec marca wywarło ogromny wpływ na sprzedawców mody.

Dyrektor naczelny M&S, Steve Rowe, powiedział, że jednym z największych wyzwań wynikających z kryzysu są „rosnące zapasy niesprzedanego towaru”.

- W miarę znoszenia obostrzeń duża część zapasów w bieżącym sezonie pozostanie niesprzedana, a popyt na wiele kategorii prawdopodobnie będzie słaby - powiedział Rowe.

Około 180 tys. ton to podstawowe elementy odzieży - takie jak koszulki i ubrania biurowe - które mogą wrócić do sprzedaży w przyszłym roku. Rowe powiedział, że firma może również przechować 90 tys. ton niesprzedanych ubrań sezonowych na wiosnę 2021 roku. Jednak będzie ją kosztować to 145 milionów funtów.

- Od samego początku wiedzieliśmy, że stoimy w obliczu kryzysu, którego skutki i wstrząsy wtórne będą trwać w nadchodzącym roku i przez kolejne lata. Podczas gdy niektóre nawyki klientów powrócą do normy, inne zmienią się na zawsze. Przyspieszyła cyfryzacja, zmienia się też charakter głownych ulic w miastach - mówił Rowe.

W ciągu sześciu tygodni do 9 maja sprzedaż odzieży i artykułów do domów spadła o 75 proc., podczas gdy sprzedaż w działach spożywczych Marks & Spencer, z wyłączeniem restauracji, spadła o 4,6 proc.

Firma stwierdziła, że ​​chociaż jej strona internetowa nadal działa, popyt na odzież w pierwszych tygodniach był bardzo niski. Teraz zaczął wzrastać. W ciągu ostatnich trzech tygodni sprzedaż online była o 20 proc. wyższa niż w ubiegłym roku.

W raporcie rocznym do 31 marca, M&S wykazał zysk przed opodatkowaniem w wysokości zaledwie 67,2 mln funtów brytyjskich w porównaniu z 84,2 mln funtów w ubiegłym roku. Około 213 mln funtów M&S wydał na koszty i odpisy aktualizujące akcje związane z pandemią.

Firma wycofała swoją decyzję ws. tegorocznej dywidendy i przekazała akcjonariuszom, by nie spodziewali się wypłat w 2021 r.