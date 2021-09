Marks & Spencer może wycofać się z Francji

The Daily Mail pisze, że brytyjski detalista może nawet całkowicie przestać sprzedawać swoje produkty we Francji.

Ze względu na Brexit ciężarówki z jedzeniem przyjeżdzają z dużym opóźnieniem. Do kosza trafiają tony produktów, które miały krótki terminem przydatności do spożycia. Marks & Spencer rozpoczął zatem rozmowy z francuskimi partnerami franczyzowymi na temat drastycznych kroków. Ich zakres nie jest jeszcze znany. Sieć posiada około 20 sklepów we Francji, głównie w Paryżu.

Przypomnijmy, że na początku tego roku firma Marks & Spencer zrewidowała również swoją działalność w Czechach, usuwając ze sklepów wszelką świeżą i schłodzoną żywność i zastępując ją produktami o długim okresie przydatności do spożycia. Możliwe, że francuskie sklepy pójdą w ich ślady.