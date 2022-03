Marlena Maląg: Obecnie nie ma potrzeby przywrócenia niedzielnego handlu w całym kraju

Minister Rodziny i Polityki Społeczne 17 marca odpowiedziała na interpelację poselską w sprawie tymczasowego dopuszczenia handlu w niedziele w związku z sytuacją humanitarną.

Krzysztof Piątkowski, Krystyna Skowrońska pisali w interpelacji: "(...) trwająca wojna na Ukrainie i spowodowany nią gwałtowny, masowy napływ do Polski uchodźców z tych terenów, a także organizacja zbiórek na rzecz pomocy mieszkańcom Ukrainy stawiają przed szczególnymi wyzwaniami handel detaliczny w Polsce. Ze względu na powyższy stan wyższej konieczności minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała o dopuszczenie handlu w niedziele w województwach podkarpackim i lubelskim, pojawiają się także zapowiedzi o dopuszczeniu go również wzdłuż głównych tras w kraju. Jednakże uchodźcy napływają do wszystkich części kraju, w związku z czym zasadne wydaje się tymczasowe - do chwili ustabilizowania sytuacji humanitarnej i geopolitycznej - zniesienie zakazu handlu w niedziele na terenie całego kraju, co ułatwiłoby pełen dostęp do niezbędnych produktów uchodźcom oraz wspomogło organizację zbiórek na rzecz Ukraińców i niesienie pomocy humanitarnej. Z takim wnioskiem występują także przedstawiciele przedsiębiorców, w tym prezes Zarządu Pracodawcy RP."

Marlena Maląg o niedzielnym handlu

Marlena Maląg odpowiedziała w ten sposób:

" Zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936 i 1891) od dnia 1 stycznia 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Ww. ustawa przewiduje także ponad 30 przypadków, w których handel i wykonywanie pracy w handlu są dozwolone w każdą niedzielę i święto. Uchylenie zakazu handlu w tych przypadkach, w opinii ustawodawcy, było potrzebne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, w szczególności gdy prowadzenie handlu jest uzasadnione ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Należy stwierdzić, że w świetle przepisów ww. ustawy zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem nie obowiązuje w niedziele i święta m.in. w: