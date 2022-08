Mars ma nowego dyrektora ds. łańcucha dostaw na Europę Środkową

Lemerle pełni już funkcję szefa łańcucha dostaw na Europę Południową, a nowa rola obejmie zarządzanie firmą w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Rumuni i Węgry. Lemerle zastępuje Sophię Gaspard.

Lemerle to doświadczony profesjonalista, który ma ponad 25-letnie doświadczenie na stanowiskach regionalnych i globalnych. W 2016 roku dołączył do Marsa jako członek zespołu ds. łańcucha dostaw we Włoszech.