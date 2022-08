Mars wydał 600 mln zł na budowę nowej fabryki

Produkty, które powstają w Błoniu to saszetki marek Mars Petcare i trafią na półki m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

Mars Polska świętuje 30. urodziny pierwszej fabryki firmy w Polsce – zakładu produkującego jedzenie dla zwierząt domowych w Sochaczewie, 25-lecie fabryki gum i miętusów w Poznaniu oraz otwarcie w Błoniu piątej już fabryki w naszym kraju, produkującej jedzenie dla psów i kotów. Z tej okazji przyjechał do Polski Michael J. Mars, należący do czwartego już pokolenia Rodziny Mars.

Michael J. Mars należy do Rady Nadzorczej Mars, Inc. oraz jest prawnukiem Franka C. Marsa, który w 1911 roku założył firmę Mars. Obecnie Mars, Inc. operuje na 80 rynkach, zatrudniając 140 000 Współpracowników i nadal pozostaje prywatną rodzinną firmą.

Prawnuk założyciela firmy Mars dokonał otwarcia nowej fabryki jedzenie dla zwierząt w podwarszawskim Błoniu. Planowana od dłuższego czasu inwestycja, warta ponad 600 mln zł, stworzyła blisko 300 nowych miejsc pracy, a firma ma ambitne plany na rozwój fabryki w kolejnych latach. Produkty, które powstają w Błoniu to saszetki najbardziej popularnych marek Mars Petcare i trafią na półki m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.