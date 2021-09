Martes Sport z 12 tys. mkw. magazynu do obsługi e-commerce

Z nowych wnętrz firma będzie mogła korzystać w drugiej połowie 2022 r.

Martes Sport oferuje odzież, obuwie i produkty sportowe oraz turystyczne w 360 punktach sprzedaży stacjonarnej oraz przez Internet.

Budowa obiektu dla Martes Sport rozpocznie się w styczniu 2022 r. i potrwa dziewięć miesięcy. Budynek oferować będzie zwiększoną do 10,6 m wysokość składowania na powierzchni ok. 8 200 mkw. Posiadać będzie stacje do ładowania wózków na 20 stanowisk, a także układ doków dedykowany pod operacje najemcy. Nowy magazyn będzie przede wszystkim istotnym wzmocnieniem dla ciągle rozwijającej się sprzedaży internetowej Martes Sport, na którą kładziony jest obecnie w ramach spółki szczególny nacisk.