Martin Behan: Decyzja o zamknięciu E-zakupów Tesco nie była łatwa

– Decyzja o zamknięciu E-zakupów Tesco nie była łatwa. Od początku istnienia usługi robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić naszym klientom z jednej strony najwyższej jakości produkty, a z drugiej – łatwe i wygodne zakupy. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tej drodze: naszym pracownikom – za ich zaangażowanie i klientom – za zaufanie i to, że przez wszystkie te lata byli z nami – mówi Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska.

Z końcem października serwis E-zakupy Tesco przestanie działać. Sklepy stacjonarne Tesco pozostają otwarte i działają bez zmian.

Zamknięcie kanału sprzedaży internetowej to integralna część procesu przygotowań Tesco

do przekazania polskiego biznesu nowemu właścicielowi – firmie Salling Group A/S. Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu br. transakcją Salling Group przejmie 301 sklepów Tesco. Usługa E-zakupy nie została objęta umową przejęcia.