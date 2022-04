Marzec w handlu: Leroy Merlin pod pręgierzem krytyki, Ukraińcy zmienią rynek pracy

Jeszcze w lutym, od razu po wybuchu wojny, wiele sklepów w Polsce zaczęło wycofywać z obrotu produkty rosyjskie i białoruskie. Z każdym dniem przybywało informacji o firmach, które opuszczają bądź zawieszają swoją działalność w Rosji. Nie wszyscy jednak zdecydowali się na taki krok. Najbardziej medialnie nośne było pozostanie w Rosji francuskich sieci: Auchan, Leroy Merlin i Decathlon. W Polsce konsumenci przystąpili do zmasowanego bojkotu tych szyldów. 24 marca sieć Leroy Merlin poinformowała, że wstrzymuje inwestycje w Rosji, a Decathlon podał, że zawiesił działalność w tym kraju. Co zrobi Auchan? Jakie mogą być konsekwencje tych decyzji?

Czytaj także: Kto wstrzymał lub zamknął działalność w Rosji? Lista największych marek

Rynek pracy otwarty dla Ukraińców

Możliwość podjęcia pracy w Polsce przez ukraińskich uchodźców i ustanowienie instytucji opiekuna tymczasowego dla dzieci z Ukrainy bez opieki dorosłego - to m.in. zakłada rządowa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

W ustawie zagwarantowano obywatelom Ukrainy dostęp do polskiego rynku pracy i rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski, w przypadku, gdy jego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 14 dni powiadomić - za pośrednictwem praca.gov.pl - właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń - na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Jak zapisano w ustawie, obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Handel już sięga po uchodźców

Branżą, która chętnie zagospodaruje Ukraińców jako pracowników i konsumentów jest oczywiście handel.Żabka ruszyła z platformą z ofertami pracy. Z kolei Lidl wybrane ogłoszenia rekrutacyjne będzie publikować także w języku ukraińskim.

- Według firm Element i Grant Thornton, w Polsce było w lutym b.r. 589 tysięcy wakatów, nie licząc kilkunastu tysięcy ofert Urzędów Pracy. W samym handlu brakowało 17 tysięcy kasjerów i sprzedawców. Także według danych GUS i Personnel Service istnieje spore zapotrzebowanie na pracowników firm handlowych i przetwórstwa spożywczego. Dziesiątki tysięcy kobiet może znaleźć zatrudnienie w centrach logistycznych do obsługi e-commerce czy firmach spożywczych, które ze względu na wojnę przeżywają boom. Można by zatem spodziewać się, że firmy handlowe uwzględnią możliwość zatrudnienia uchodźczyń z Ukrainy w swoich strategiach HR i działaniach rekrutacyjnych. W dalszej perspektywie jest otwarcie zawodów tradycyjnie zmaskulinizowanych, przede wszystkim kierowców, na zatrudnianie kobiet. Nowe przepisy ułatwiające zatrudnianie obywateli Ukrainy przyspieszą te zmiany - mówił w rozmowie z nami Kacper Nosarzewski, futurolog, partner w firmie foresightowej 4CF.

Czytaj także: POHiD do Solidarności: Uchodźcy będą zatrudniani w sieciach na takich samych zasadach, jak Polacy

Wojna a ceny żywności

Wojna w Ukrainie będzie miała bardzo silny i szeroki wpływ na ceny żywności także w Polsce. Analitycy Credit Agricole prognozują, że inflacja w samej tylko kategorii żywności zwiększy się w 2022 r. do 9,2 proc. wobec 3,2 proc. w 2021 r.

Analitycy banku zwracają uwagę, że wojna w Ukrainie jest szczególnie istotna z punktu widzenia ścieżki cen żywności i napojów bezalkoholowych.

Według nich konflikt zbrojny będzie oddziaływał na ceny żywności poprzez kilka kanałów. Po pierwsze bank spodziewa się silnego wzrostu cen zbóż i roślin oleistych, ze względu na duże znaczenie Ukrainy w światowym eksporcie w tych kategoriach. Zwrócono uwagę, że znajdzie on odzwierciedlenie w wyższej dynamice cen w pieczywa i produktów zbożowych a także olejów i tłuszczów.

Credit Agricole wskazuje ponadto, że wyższe ceny zbóż i roślin oleistych doprowadzą do wzrostu cen pasz, co będzie podbijać ceny produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak mięso, produkty mleczne czy jaja.

Wojna w Ukrainie poprzez wzrost cen gazu spowoduje też dalszy wzrostu cen nawozów. Wyższe ceny nawozów również będą sprzyjać wzrostowi cen zbóż i roślin oleistych, co doprowadziłoby do wzmocnienia opisanego wyżej mechanizmu. Obserwowany obecnie silny wzrost cen ropy naftowej będzie zwiększał wykorzystanie surowców rolnych do produkcji biopaliw, dodatkowo podbijając ich ceny.

Powstanie Krajowa Grupa Spożywcza

Podpisano umowę o przekazaniu przez KOWR nadzoru właścicielskiego nad 7 spółkami z sektora rolno-spożywczego, która pozwala sfinalizować proces tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej – poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- To pozwala nam sfinalizować proces, prowadzony wspólnie z ministerstwem rolnictwa od wielu miesięcy, proces powołania Polskiego Holdingu Spożywczego, czy raczej Krajowej Grupy Spożywczej, bo tak chcemy, aby się nazywała. Chodzi o skonsolidowanie państwowego w jednym silnym podmiocie, który będzie wspierał politykę państwa w tym sektorze - dodał Sasin.

KGS tworzyć ma 15 spółek wiodących w produkcji żywności.

Wyniki Biedronki, Dino i Grupy Muszkieterów

Poznaliśmy wyniki Biedronki, Dino i Grupy Muszkieterów za ubiegły rok. Sprzedaż tej ostatniej w Polsce wzrosła o 11,3 proc. Sieci Intermarché, Netto, Bricomarché i Bricorama, osiągnęły w 2021 r. sprzedaż na poziomie 35,3 mld euro, co stanowi wzrost o 1,8%. Uwzględniając sprzedaż paliw, obroty wzrosły o 7,2% do 45,3 mld euro.

W 2021 r. sieć sklepów spożywczych Dino kontynuowała rozwój geograficzny, otwierając 343 nowe markety na terenie całego kraju. W efekcie, na koniec 2021 r. sieć liczyła 1815 marketów, a jej roczne obroty wzrosły o 32%. Zysk operacyjny wyniósł 1,024 mld zł i był o 22,2 proc. wyższy niż w 2020 r. Zysk netto wzrósł o 25,1 proc. do 805,3 mln zł.

Łączne nakłady inwestycyjne Dino Polska przeznaczone na rozwój wyniosły w minionym roku 1,35 mld zł, a narastająco, za ostatnich 5 lat osiągnęły poziom 4,4 mld zł.

Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, osiągnęła 20,889 mld euro przychodów (wzrost o 8,3 proc.). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 463 mln euro (wzrost o 48,3 proc.). W 2022 firma planuje przeznaczyć 850 mln euro na inwestycje. Otworzyć 130 Biedronek i zmodernizować ok. 350 z nich. W przypadku Hebe firma zakłada uruchomienie 30 sklepów.

EBITDA Biedronki w 2021 roku wyniosła 1,339 mld euro wobec 1,252 mld euro rok wcześniej. Przychody w złotych wzrosły o 11 proc., a w euro sprzedaż wzrosła o 8 proc. rdr do 14,5 mld euro. Firma wprowadziła do sprzedaży 200 nowych produktów marek własnych.