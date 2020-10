Maseczki, technologia i procedury czyli jak centra handlowe radzą sobie z koronawirusem

Zarówno po lockdownie, jak i w chwili obecnej, centra handlowe rygorystycznie przestrzegają narzuconych im obostrzeń. Obecnie głównym wyzwaniem dla zarządców obiektów, ale i branż powiązanych, w tym całego sektora security staje się ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Serwis propertynews.pl sprawdził, jak sobie radzą na linii frontu.

- Zgodnie z założeniami naszej polityki bezpieczeństwa, od momentu pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego w kraju, poprzez poszczególne etapy rozwoju epidemii, bezwzględnie wdrażamy zalecenia krajowych organów ds. ochrony zdrowia. W Galerii Wileńskiej udostępniamy wspomniane już żele dezynfekcyjne, z których skorzystać można przy wejściu do obiektu, a także w toaletach, gdzie dodatkowo można się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi mycia i dezynfekcji rąk - przekonuje mówi Marta Chojnacka, dyrektor Galerii Wileńskiej. - Ponadto utrzymujemy na najwyższym poziomie częstotliwości sprzątania i dezynfekcji przestrzeni wspólnych. Ustawicznie przypominamy też wszystkim o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa sanitarnego poprzez dodatkowe oznakowanie, komunikaty wizualne i głosowe dot. bezpiecznych zakupów. Co równie istotne, dysponując dużą powierzchnią centrum a także parkingu, naturalnie umożliwiamy klientom zachowanie dystansu społecznego oraz komfortowe zaspokojenie wielu potrzeb w jednym miejscu.

Frontem do klienta: maseczki, żele antybakteryjne, rękawice ochronne

- Higiena i bezpieczeństwo jest przedmiotem naszej największej troski, niezależnie od sytuacji epidemicznej, dlatego też dozowniki z żelem antybakteryjnym są stale obecne w toaletach Galerii Wileńskiej. Dodatkowo, mając na uwadze zdrowie wszystkich odwiedzających nasze centrum, w pierwszych dniach epidemii zamieściliśmy kolejne dozowniki z płynami dezynfekującymi we wszystkich wejściach do obiektu - mówi Marta Chojnacka. - Pozostałe produkty ochrony osobistej, takie jak maseczki, rękawiczki ochronne czy żele antybakteryjne, można na terenie centrum nabyć w dystrybutorze tzw. maseczkomacie lub w jednym z lokali naszych najemców. Poza tym wiele sklepów znajdujących się w Galerii Wileńskiej udostępnia klientom rękawiczki ochronne przy wejściu do lokalu. Wszystkie usługi zostały wprowadzone po to, aby klienci czuli się u nas komfortowo i bezpiecznie.

Obsługa bramek odkażających i interwencje - pomoże ochrona

W obecnej sytuacji dbałość o zdrowie klientów lokali w centrach handlowych staje się również domeną, m.in. firm ochroniarskich.

