Maski typu FFP2 i FFP3 dla pracowników handlu? Ministerstwo na razie nie ma takich planów

Grupa posłów apelowała niedawno o wprowadzenie obowiązku noszenia przez pracowników handlu masek FFP2 i FFP3, zamiast materiałów zakrywających nos i usta oraz przyłbic. Ministerstwo Zdrowia aktualnie nie planuje zmiany w zakresie stosowania maseczek ochronnych konkretnego typu.

15 lutego pisaliśmy, że grupa posłów (Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Daria Gosek-Popiołek) wystosowała do ministra zdrowia interpelację ws. w sprawie dodatkowego zabezpieczenia pracowników handlu.

Posłowie wracali uwagę, że pracownicy handlu, zwłaszcza w galeriach handlowych, mają styczność z tysiącami kupujących w ciągu dnia i zapewnienie im masek z odpowiednimi filtrami może wyeliminować ważny element łańcucha zakażeń.

Zapytano czy ministerstwo rozważa obowiązek noszenia przez pracowników handlu masek FFP2 i FFP3, zamiast materiałów zakrywających nos i usta oraz przyłbic?

Na interpelację odpowiedział Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu:

" Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi własnych analiz i nie zbiera danych o zakażeniach SARS-CoV-2 w sklepach wielkopowierzchniowych. W zakresie decyzji regulujących funkcjonowanie poszczególnych branż gospodarki, w sytuacji braku własnych, dedykowanych analiz, Ministerstwo Zdrowia swoje działania opiera na badaniach międzynarodowych, których wyniki publikowane są w recenzowanych, renomowanych czasopismach naukowych.

Sytuacja przebywania w zamkniętym pomieszczeniu, przy istotnym zagęszczeniu osób sprzyja transmisji wirusa. Także rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że przenoszenie SARS-CoV-2 następuje głównie między ludźmi poprzez bezpośredni, pośredni lub bliski kontakt z zakażonymi osobami poprzez zakażone wydzieliny, takie jak ślina i wydzieliny z dróg oddechowych, lub przez kropelki z dróg oddechowych, które są wydalane, gdy zarażona osoba kaszle, kicha, rozmawia lub śpiewa. Niektóre doniesienia o epidemii związane z zatłoczonymi pomieszczeniami

sugerowały możliwość przenoszenia aerozolu w połączeniu z przenoszeniem

kropelkowym. (...)

Zgodnie z aktualna wiedzą, przenoszenie COVID-19 występuje głównie od ludzi, gdy rozwinęły się u nich objawy, a także przed wystąpieniem objawów, gdy znajdują się w bliskiej odległości od innych przez dłuższy czas. Chociaż osoba, która nigdy nie miała objawów, może również przekazać wirusa innym, mechanizm ten wciąż nie został poznany. Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań w tej dziedzinie.

(...) uprzejmie informuję, że z dostępnych analiz jasno wynika, że maseczki są skutecznym narzędziem ograniczającym transmisję wirusa. W pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywa zakażona osoba bez maseczki, w bardzo łatwy sposób może dojść do zarażenia. Z tego powodu w restauracjach czy na siłowniach, w których klienci przebywają przynajmniej kilkadziesiąt minut i nie noszą maseczek lub noszą je w sposób nieprawidłowy, istnieje znaczące ryzyko zachorowania na COVID-19. Autorzy przywołanego wyżej badania podkreślają pozytywny wpływ noszenia maseczek, powołując się na przykład salonu fryzjerskiego, w którym dwóch pracowników z widocznymi objawami choroby obsłużyło łącznie 139 osób (zarówno pracownicy, jak i klienci nosili maseczki w prawidłowy sposób). Wykonano testy 67 klientom i wszystkie dały wynik negatywny. Niezależnie od powyższego uprzejmie wyjaśniam, że najważniejsze decyzje, jakie podejmuje Rząd, są konsultowane ze specjalistami z zakresu zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Istotne wsparcie dla Rządu stanowi Rada Medyczna. Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban. Zgodnie z rekomendacjami Rady wprowadzono zakaz stosowania przyłbic, szalików i chust do zasłaniania ust i nosa. Nie spełniają one

kryteriów bezpieczeństwa i nie chronią nas tak skutecznie przed zakażeniem jak maseczki. Niemniej jednak uprzejmie informuję, że aktualnie nie są planowane zmiany w zakresie stosowania maseczek ochronnych konkretnego typu."