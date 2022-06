Maskotki wilczki w promocji konsumenckiej wody Rodowita

Już po raz drugi marka Rodowita przygotowała dla swoich konsumentów akcję promocyjną „Wilczki”. Do wygrania jest 18 tysięcy maskotek wilczej rodziny, do której w tym roku dołączyły dwie nowe postacie. Aby wziąć udział w promocji, wystarczy kupić dowolne produkty Rodowita, na stronie www.wilczki-rodowita.pl zarejestrować paragon i po zebraniu 48 punktów (1 butelka to 1 punkt) wybrać nagrodę. Do zebrania jest aż 6 różnych wilczków. W promocji biorą udział wszystkie wody Rodowita (niegazowana, delikatnie gazowana i mocno gazowana) oraz wszystkie pojemności (0,6 l i 1,5 l).

Promocji towarzyszy nowa odsłona spotu telewizyjnego, który jest kontynuacją komunikacji opartej na symbolach marki – źródła zlokalizowanego w samym sercu dzikiej natury Roztocza, jednego z najczystszych obszarów Polski oraz białej wilczycy. Spot emitowany jest od 15 czerwca br. we wszystkich stacjach ogólnopolskich oraz kanałach tematycznych. Oprócz kampanii telewizyjnej zaplanowano działania w mediach społecznościowych, internecie i outdorze wykorzystując nośniki systemowe i transport miejski. Promocja wspierana jest również materiałami POS w sklepach.

Akcja Rodowitej rozpoczęła się 15 czerwca i potrwa do 18 września br. lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz regulamin dostępne są na stronie www.wilczki-rodowita.pl