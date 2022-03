Maspex całkiem wyeliminuje cukier z napojów dla dzieci

Grupa Maspex wdraża Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Efekt Kolibra”. Spółka wyznaczyła cele, które zostaną zrealizowane do 2030 r. Działania obejmą pięć obszarów: Ekologię, Innowacje, Środowisko Pracy, Otoczenie Społeczne i Biznesowe oraz Zdrowy Styl Życia.

Wdrożenie strategii przyniesie wiele zmian spójnych z potrzebami konsumentów. Mowa o podwyższaniu walorów zdrowotnych produktów poprzez: prostszy skład, redukcję zawartości cukru i rozwijanie portfolio produktów roślinnych. Dodany cukier zostanie całkowicie wyeliminowany w napojach adresowanych do dzieci i produktów farmaceutycznych. Stopniowo ograniczane będą również produkty zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego – do 2025 r. co najmniej 98% oferty produktów żywnościowych Maspeksu będzie miało pochodzenie roślinne. Już w 2020 r. Lubella należąca do Grupy Maspex, całkowicie wycofała się z wykorzystywania jaj z chowu klatkowego.