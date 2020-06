Mastercard i Octet Europe uruchomiły platformę handlową

Mastercard wraz z Octet Europe uruchomił platformę handlową dla firm z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym z Polski. Rozwiązanie Mastercard Trade Solution w połączeniu z technologią Octet Europe pomoże MŚP ma pomóc w znalezieniu zaufanych, międzynarodowych partnerów handlowych.

Rozwiązanie Mastercard Trade Solution uwzględnia opartą na chmurze platformę handlu B2B firmy Octet Europe, która weryfikuje przedsiębiorstwa w sieci. Każdy uczestnik transakcji na platformie Octet jest kompleksowo sprawdzany w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również przechodzi przez procedurę KYC („poznaj swojego klienta”) oraz jest weryfikowany pod kątem nałożonych sankcji gospodarczych.

Nowa platforma zachęca do korzystania z posiadanych kart płatniczych Mastercard jako narzędzi do zarządzania przepływem pieniężnym i płacenia dostawcom oraz zbierania punktów lojalnościowych. Na platformie technologia Mastercard jest wykorzystywana do świadczenia usług płatniczych, nawet jeśli dostawca nie przetwarza tego typu płatności. Jednocześnie sprzedawcy mogą przyjmować płatność na swoje konto bankowe, niezależnie od metody płatności wybranej przez nabywcę.

Platforma pozwala na śledzenie, weryfikację i autoryzację każdego etapu transakcji biznesowej oraz rozliczanie firmowych zakupów za pomocą kart (debetowych lub kredytowych) z możliwością podglądu całej uzupełniającej dokumentacji handlowej.