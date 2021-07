Mastercard: Polscy przedsiębiorcy chcą rozwijać swój biznes w e-commerce

ponad 200 tysięcy małych i średnich polskich przedsiębiorców skorzystało z programu „E-business vs. lockdown", fot. materiały prasowe

Ponad 200 tysięcy małych i średnich polskich przedsiębiorców skorzystało z programu „E-business vs. lockdown” zrealizowanego przez Fundację Impact i Mastercard Centre for Inclusive Growth. Program miał na celu przyspieszyć rozwój polskiego e-commerce oraz pomóc małym i średnim przedsiębiorcom w cyfrowej transformacji w obliczu kryzysu związanego z COVID-19.

Projekt „E-business vs. lockdown” rozpoczął się w marcu tego roku i został zrealizowany dzięki grantowi w wysokości 200 tys. USD (ok. 750 tys. zł) przyznanego Fundacji Impact przez Mastercard Center for Inclusive Growth. W jego ramach przedsiębiorcy mieli dostęp do ekspertów, bazy wiedzy i przydatnych narzędzi związanych ze świadczeniem usług w sektorze e-commerce.

Z projektu bardzo chętnie skorzystał polski sektor MŚP:

- 20 przedsiębiorców zostało wybranych do udziału w programie akceleracyjnym. Każda z firm otrzymała indywidualne wsparcie eksperta i doradztwo w zakresie narzędzi pomocnych w budowie oraz rozwoju e-sklepu, a także skutecznej promocji w internecie.

- Ponad 2 000 przedsiębiorców wzięło udział w 12 webinariach szczegółowo omawiających szybko zmieniające się trendy, regulacje prawne i rozwiązania technologiczne związane z cyfrowym biznesem.

- Ponad 200 000 przedsiębiorców skorzystało z materiałów merytorycznych i nagranych webinariów



„Zmiany, jakie zaszły przez ostatni rok były dla nich dużym wyzwaniem, a my chcieliśmy być dla nich partnerem w cyfrowej transformacji ich biznesów. Takim, który nie tylko powie, jak można wykorzystać nowe możliwości, ale też da konkretne rozwiązania do wdrożenia – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.