Mata krytykowany za reklamę McDonald's. Słusznie?

Aktywista Jan Mencwel napisał na Twitterze: "Ale że reklamuje POTRÓJNEGO cheeseburgera?? W kraju z ogromnym problem z otyłością dzieciaków, gdzie ludzie jedzą 2x za dużo mięsa a jego hodowla niszczy planetę? Wybiło żenadometr".

Mata odpowiedzialny za fanów?

Dziennikarka Paulina Młynarska, w ostrych słowach skrytykowała Matczaka, podpisując post hasztagiem #patoćwierćinteligecja. "Kiedy ktoś, kto ma realny wpływ na zachowania wielkich grup młodych ludzi, zachęca za kasę do jedzenia najbardziej szkodliwego żarcia jakie istnieje, to chyba trzeba coś powiedzieć. Co Ty Mata, czytać nie umiesz? Nie wiesz co śmieciowe żarcie robi z ludzkim zdrowiem? Nie wiesz co to jest otyłość, cukrzyca i zawał? To ma być ta Twoja kontestacja? Pod szyldem Maca?" - grzmi dziennikarka.

Na aspekt walorów odżywczych produktów McDonald's zwróciła także uwagę Katarzyna Bosacka, dziennikarka zajmująca się tematyką zdrowego odżywiania.

Komunikacja idealna

Czy Mata "oberwał" słusznie? Zapytaliśmy Wojtka Walczaka, strategy directora w agencji Plej. - Mata w chwili obecnej jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za dyskontowanie swojego momentu zarówno na scenie muzycznej, jak i generalnie w życiu społecznym w naszym kraju, do którego udało mu się wejść błyskawicznie i w wielkim stylu. Przy okazji zajmując bardzo wyraźne stanowisko polityczne i światopoglądowe. A za nawyki żywieniowe słuchaczy odpowiedzialność pozostawiłbym jednak im samym, ich rodzicom, nauczycielom czy trenerom. Bo, nie oszukujmy się, udział Maty w kampanii McDonald's nie jest akcją edukacyjną, a czysto komercyjną i moim zdaniem zrobioną dokładnie tak jak powinno się ją było zrobić - czyli z osobą idealnie dopasowaną do marki i jej młodszej grupy docelowej, w idealnym czasie w kontekście momentu w karierze Maty i idealnie wykorzystującą jego postać w komunikacji marketingowej wykreowanego na potrzeby akcji zestawu McDonald's za 18 zł. Tutaj wszystko jest tak jak należy, może poza jedną rzeczą, czyli samym produktem, który jest oferowany za tę cenę. Jedynie tutaj zabrakło czegoś więcej niż widzimy na talerzu, a może bardziej na tacce. Ale to, jak rozumiem z materiałów pokazywanych w ramach kampanii, ma zostać niejako uzupełnione przez aktywności i merchandising dla fanów Maka i Maty. Podsumowując, cała kampania adresowana jest przede wszystkim do nich. A kontrowersje, które jej teraz towarzyszą, to i tak jest "pikuś" w porównaniu do kontrowersji, które towarzyszą tekstom Maty - mówi ekspert.