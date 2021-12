Mata w McDonald's, Aldi ma to coś - 10 najlepszych kampanii w 2021 roku

1. Mata przejmuje Maka

Absolutny pewniak do nagrody w przyszłej edycji Effie, czyli Mata przejmuje Maka. Tutaj wszystko zostało przygotowane jak należy, tak „po amerykańsku” i całościowo przemyślane – od wyboru twarzy kampanii i metody zajawiania akcji, przez jej rozwinięcie, sam produkt – czyli zestaw Maty, skierowanie akcentów promocyjnych do aplikacji McDonald's, po efektowne zamknięcie wspólną imprezą Maty z fanami.

2. Aldi ma to coś

Czy to kampania nowatorska i kreatywna? Niekoniecznie. Czy widoczna i dla sieci Aldi niosąca nową jakość? Już zdecydowanie tak. Ja doceniam ją przede wszystkim za znalezienie swojego miejsca na tym jakże konkurencyjnie rynku (także w kontekście reklamowania się) i swojego języka komunikacji.

3. Allegro „Nie pytamy po co, ważne że mają”

Kampania, która realizuje zadanie dotarcia z komunikacją do młodych, dla których Allegro wcale nie jest pierwszym wyborem w poszukiwaniu markowych ciuchów czy elektroniki. Lekka, bez zadęcia i wpisana w obecne trendy - za to należy jej się wyróżnienie.

4. „Lepszy dom sprawdza się w sporcie” - Ikea & Decathlon

Wspólna akcja Ikea i Decathlon, którą docenić trzeba przede wszystkim za obserwację konsumencką i jej ciąg dalszy w samej komunikacji. Docenić trzeba też z pewnością otwartość obu marek na współpracę marketingową, co nie jest wcale taką powszechną regułą na naszym rynku.

5. YES jest kobietą

Marka YES ze swoim ostatnią kampanią „Jestem kobietą”, która będąc swego rodzaju feministycznym manifestem wywołała w sieci niemałe zamieszanie i sprowokowała dyskusję o potrzebie doreprezentowania kobiet w polskiej reklamie - takimi jakie są, a nie jakie nam się wydają. To wywołać musiało reakcję TVP, dzięki której „zakazana reklama” mogła dotrzeć do osób, które bez tej zachęty niekoniecznie by ją zobaczyły.

6. Kotlin i Piotr Cyrwus

Kotlin za pomysł na nowe podejście do reklamowania marki. Młodo, świeżo i kreatywnie. Rozpoczęta jeszcze pod koniec 2020 z udziałem Piotra Cyrwusa, króla mycia rączek i konsekwentnie kontynuowana w 2021 roku, m.in. z Karolem Strasburgerem, czyli królem sucharów. Oby więcej takiego podejścia, które przede wszystkim bawi widza, a dopiero potem mówi o jakże ważnych, a jakże ,,nudnych" cechach samego produktu.